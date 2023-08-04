ФСБ сообщила о задержании в Казани сторонника украинских националистов

Управление ФСБ по Татарстану сообщило, что совместно с центром по противодействию экстремизму МВД задержало в Казани 29-летнего сторонника националистической идеологии. Его подозревают в «причастности к деятельности террористического украинского формирования» (название этого формирование не указано).

Официальный представитель УФСБ Андрей Сергеев рассказал, что жители Казани действовал «по заданию зарубежных кураторов». А именно «изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры Казани».

На видео, которое распространила спецслужба, мужчина говорит, что, в частности, планировал «диверсии на железной дороге, подрывы сотовых вышек». Он утверждает, что общался с представителями вооруженных сил Украины.

По словам Андрея Сергеева, задержанный также занимался «распространением идей украинского национализма».

Следственные органы возбудили уголовное дело против мужчины по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической). Он может получить срок от 10 до 20 лет с крупным штрафом.

Силовики Татарстана в настоящее время продолжают проводить «оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия».

Напомним, в конце июля УФСБ по Татарстану сообщило о поимке в Казани участника запрещенного в РФ террористического «Легиона "Свобода России"». По данным силовиков, молодой человек готовился подорвать военную технику на полигоне Казанского высшего танкового командного училища, рядом с которым был обнаружен схрон с зажигательной смесью.

Кирилл Антонов, Казань