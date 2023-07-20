«Легионера» поймали в Казани

Управление ФСБ по Татарстану сообщило о поимке в Казани участника запрещенного в РФ террористического «Легиона "Свобода России"». Как утверждают силовики, молодой человек готовился подорвать военную технику на полигоне Казанского высшего танкового командного училища, рядом с которым был обнаружен схрон с зажигательной смесью. А дома у задержанного были найдены компоненты для создания взрывчатки. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Казани сотрудники управления ФСБ по Татарстану и сотрудники центра по противодействию экстремизму регионального МВД задержали участника украинской организации «Легион "Свобода России"» (признанной террористической и запрещенной в РФ). По данным силовиков, молодой человек планировал теракты на военных объектах. В «Легионе "Свобода России"», по данным правоохранителей, он состоял с апреля 2023 года.

Как стало известно «Ъ», задержанный — Сергей Новиков 1993 года рождения, который официально числится безработным. По версии правоохранительных органов, он подыскивал места проведения акций, а также изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры. Кроме того, молодой человек «организовывал акции, направленные на распространение идей» запрещенной организации.

Силовики провели обыски в квартире в Приволжском районе Казани, где проживал задержанный. Дома у него нашли элементы электрического питания, таймеры для детонаторов, квадрокоптер и несколько килограммов компонентов для взрывчатки.

Помимо этого в лесополосе на улице Дубравной, рядом с полигоном Казанского высшего танкового командного училища силовики обнаружили схрон, где было почти 20 пластиковых бутылок с керосином и различное снаряжение. Силовики считают, что Новиков готовился к поджогу военной бронетехники.

Следственное управление СКР по Татарстану 18 июля возбудило в отношении задержанного уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет с штрафом до 500 тыс. руб. Ранее Новиков уже был судим по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Силовики не сообщают, признает ли молодой человек свою вину.

Напомним, «Легион "Свобода России"» был признан террористическим и запрещен на территории РФ Верховным судом России 16 марта 2023 года. С иском обращалась Генпрокуратура, которая указала, что организация создана на Украине для подрыва основ конституционного строя и свержения власти, в том числе путем терактов. В соответствии с решением ВС РФ принимающие участие в деятельности организации будут привлекаться к уголовной ответственности за содействие терроризму.

Также уголовное наказание предусмотрено за пособничество, финансирование или неуведомление правоохранительных органов о действиях организации. Представители «Легиона» брали на себя ответственность за различные акции, в частности за нападения на населенные пункты Белгородской области.

Кирилл Антонов