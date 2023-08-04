Bloomberg: украинские аграрии сокращают посевы из-за прекращения зерновой сделки

Крупные украинские сельскохозяйственные компании снижают посев озимых культур, после того как Россия вышла из зерновой сделки и заблокировала основной экспортный маршрут через Черное море. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на украинских аграриев.

Как пишет Bloomberg, у украинских сельхозкомпаний ограниченные мощности для хранения зерна, так как урожай этого года продолжает скапливаться, а у альтернативного судоходного коридора по Дунаю не хватает пропускной способности. Кроме этого, российские беспилотники атакуют речные порты, где может храниться зерно.

Украинская HarvEast сообщила, что выводит из обработки от 10% до 15% наименее продуктивных площадей. «При нынешних ценах на сельхозпродукцию, учитывая проблемы с логистикой у украинских аграриев и учитывая количество урожая, которое мы получаем с малопродуктивных земель, заработать на нем будет невозможно»,— цитирует Bloomberg гендиректора компании Дмитрия Скорнякова.

Решения относительно выращивания пшеницы, ячменя и рапса, которые будут приняты в следующие несколько недель, повлияют на урожай 2024 года, отмечает Bloomberg. Это негативно отразится на доходах Украины и на мировых поставках продовольствия. По словам украинских аграриев, сейчас цены на зерно ниже себестоимости, из-за чего его невозможно продать. Урожай хранится на полях, так как его негде складировать.

17 июля российская сторона не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море, объяснив это невыполнением части соглашений. В частности, Россия утверждает, что ограничения на экспорт российской сельхозпродукции не были сняты вопреки условиям сделки. В Кремле не раз утверждали, что готовы незамедлительно вернуться к реализации зерновой сделки, но только при условии выполнения касающейся России части соглашения.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Альянс погрузился в зерно».

Олеся Павленко