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Коммерсантъ FM
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Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве новорожденного ребенка отцом в Туве

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела об убийстве отцом новорожденного ребенка в городе Кызыл (республика Тува).

«Председатель СК России поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту убийства новорожденной в Республике Тува»,— сообщается в Telegram-канале силового ведомства. Доклад на имя главы СКР должен будет подготовить глава тувинского управления СКР Константин Столбин.

По данным правоохранителей, инцидент произошел утром 2 августа в Кызыле. В тот день между сожителями возникла ссора, в ходе которой мужчина взял младенца и бросил на пол. Но женщина успела подхватить ребенка. После этого мужчина выхватил его из рук матери и вновь бросил на пол. В результате ребенок получил тяжелые травмы и скончался в реанимации городской больницы столицы Тувы.

Отец ребенка был задержан, ему уже предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Александр Кислов

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