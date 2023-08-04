Владельца завода «Хортиця» включили в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Александра Беспалова, владельца заводов «Русский север» и «Родник и К», где производили водку «Хортиця», в список террористов и экстремистов. Это следует из опубликованного на сайте ведомства реестра.

Александр Беспалов приобрел российские активы украинского бизнесмена Евгения Черняка, который в России обвиняется в финансировании Службы безопасности Украины (СБУ). Против него возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. «Ъ» писал, что уголовное дело против господина Черняка возбудили в результате расследования в отношении господина Беспалова.

Сам Александр Беспалов сейчас находится в СИЗО, против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Ранее он помог гендиректору одного из своих заводов за взятку освободить сына от армии. По данным «Ъ», предприниматель активно сотрудничает со следствием. Кроме того, представитель господина Беспалова говорил, что его предприятия помогают детям и инвалидам ДНР и ЛНР, а также участникам СВО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Финансировали военкома и ВСУ».

Олеся Павленко