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Коммерсантъ FM
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В Кузбассе будут судить родителей, у которых пропали двое маленьких детей

В Кемеровской области будут судить родителей двух девочек, потерявшихся в лесу весной нынешнего года, сообщает региональное следственного управление Следственного комитета РФ.

Жителям Кузбасса вменяют два уголовных преступления: оставление в опасности (ст. 125 УК РФ) и жестокое обращение с дочерьми (ст. 156 УК РФ).

По версии следствия, 32-летняя женщина и 35-летний мужчина постоянно в присутствии детей (девочек в возрасте двух и четырех лет) систематически употребляли алкоголь, после чего у них возникали ссоры и скандалы. Девочки жили в условиях антисанитарии, недостаточно хорошо питались и часто подолгу оставались без присмотра взрослых. Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности, однако меры к изъятию детей из социально опасного положения органами профилактики не принимались, пояснили в силовом ведомстве.

8 мая нынешнего года года девочки ушли с территории приусадебного участка их жилого дома и потерялись в Яшкинском лесу недалеко от поселка Ленинский. Их искали около 200 человек. 20 мая детей обнаружили местные жители в четырех км от поселка. Девочки, по информации СКР, на протяжении нескольких дней находились в лесу одни без еды и на холоде.

Родители, которые в этот момент распивали алкоголь, исчезновения своих детей даже не заметили. В кемеровском управлении СКР сообщили, что родители девочек уже полностью признали свою вину в инкриминируемых им деяниях и раскаялись в содеянном. В настоящее время их дети находятся под опекой родных.

Александр Кислов

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