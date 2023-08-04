«Известия»: Госдума обяжет магазины указывать стоимость за килограмм и литр

Госдума планирует рассмотреть законопроект, который обяжет торговые сети и магазины указывать стоимость за единицу измерения товара, в осеннюю сессию. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ и комитет Госдумы по промышленности и торговле.

Правовое управление Госдумы выдало положительный отзыв на законопроект. Документ рекомендован к рассмотрению. Его могут принять в первом чтении в октябре.

«Людям будет проще выбирать ту или иную марку, исходя из соображения цена–качество. Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже. Но с первого взгляда это неочевидно»,— сказал «Известиям» зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Автор законопроекта и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил, что после принятия законопроекта будет введена административная ответственность за нарушение требования. Он не привел, какое наказание будет грозить за это.

Олеся Павленко