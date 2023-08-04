В порту Новороссийска временно запрещено движение судов

Инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не пострадала в результате попытки атаки на военно-морскую базу в Новороссийске, заявили в компании. По ее данным, введен временный запрет на движения судов в порту города.

«Отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют»,— говорится в пресс-релизе КТК, который цитируют российские госагентства.

Минобороны РФ говорило, что военные Украины сегодня, 4 августа, ночью попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя морскими безэкипажными катерами. Они были уничтожены. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что пострадавших и разрушений нет.

Лаура Кеффер