Писатель и журналист Лев Колодный умер на 91-м году жизни

В возрасте 90 лет в городе Бат-Ям в Израиле умер писатель и журналист Лев Колодный, сообщила газете «Московский комсомолец» его супруга Фаина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Колодный, 2000 год

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Лев Колодный, 2000 год

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

По словам жены господина Колодного, он умер через восемь дней после купания в Средиземном море, где его накрыло волной и он «сильно нахлебался». Она заявила, что в воде была инфекция, писателя госпитализировали. «В один день произошло обострение, и вечером он перестал дышать»,— сообщила женщина.

Лев Колодный родился 23 августа 1932 года в Днепропетровске. Он был членом Союза московских архитекторов, членом-корреспондентом Российской академии художеств, а также удостоен звания заслуженного работника культуры РСФСР и почетного выпускника факультета журналистики МГУ. Самыми популярными его книгами являются «Замоскворечье», «Хождение в Москву» и «Переулки Арбата».

Эрдни Кагалтынов