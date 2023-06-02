Власти начали поиск подрядчика второй очереди благоустройства набережной в Воронеже

Мэрия Воронежа 2 июня объявила поиск подрядчика второй очереди благоустройства Петровской набережной, сообщил в своем telegram-канале глава города Вадим Кстенин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

По его данным, в рамках второй очереди благоустройства набережной подрядчику предстоит проложить инженерные сети, выполнить озеленение, обустроить пешеходные и велодорожки, автомобильные подъезды и парковку, «спортивные площадки со скейт парком и памп-треком», детские площадки. Также, как сообщил мэр, предусмотрено «зонирование территории набережной» — там появятся две зоны пляжного отдыха у воды, зона барбекю и другие.

Объем вложений во вторую очередь благоустройства набережной оценивается в 1,1 млрд руб., основная часть из этой суммы — из областного бюджета.

«Проект второй очереди уже прошел глубочайшую проработку. Это позволяет нам не тратить дополнительное время и стартовать уже в этом году. Городу, у которого есть водоем, очень повезло, но набережная должна быть красивая и живая. Теперь у нас есть реальная перспектива, что так и будет»,— отметил господин Кстенин.

«Очень хорошо, что мы приступаем к таким проектам сейчас, когда появились новые нормы проектирования и новые урбанистические тенденции, когда кардинально изменились подходы к озеленению и благоустройству. Если бы набережная делалась несколько лет назад, то, скорее всего, получилась бы типовой, закатанной в бетон, мрамор и гранит, как произошло во многих других городах»,— добавил градоначальник

Мэр заверил, что и «работы по первой очереди идут в штатном режиме». Ей занимается, напомним, филиал «Россетей Центра»—«Воронежэнерго» (оператор электрических сетей, входит в госкомпанию «Россети»). Компания получила контракт на 762,2 млн руб. Эксперты ранее отмечали, что «Россети» займутся и вторым этапом, так как смена подрядчика на крупных проектах «по умолчанию нежелательна».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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