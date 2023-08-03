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Генпрокуратура Украины: причиной крушения вертолета с главой МВД стала ошибка пилота

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что, согласно итогам расследования, причиной падения вертолета Airbus H225, на борту которого погиб глава МВД Денис Монастырский, стала ошибка пилота в сложных метеоусловиях. Следователи восстановили обстоятельства аварии, в том числе с помощью расшифровки «черного ящика».

Ситуация после крушения вертолета в Броварах

Ситуация после крушения вертолета в Броварах

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Ситуация после крушения вертолета в Броварах

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Как сообщила Генпрокуратура, при подготовке к полету 18 января командиру экипажа не сообщили о неблагоприятных погодных условиях над Броварами (Киевская область), где и произошло крушение. Никто из должностных лиц не стал отменять или переносить полет. Из-за погоды вертолет должен был выполнять полет на предельно низкой высоте, утверждает Генпрокуратура.

Командир экипажа, следует из сообщения надзорного ведомства, «увидел препятствие» и попытался облететь его, однако «резко поднялся вверх», после чего «потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра» допустил падение вертолета «вследствие отсутствия необходимых навыков».

Согласно выводам следствия, нарушения были допущены еще при организации полета: вертолет Airbus H225 находился на дежурстве для реагирования на потенциальные ЧС в Киеве и области. Документов на выполнение других полетов не было. Сам экипаж не имеет допуска к полетам в сложных метеоусловиях.

В связи с этим должностных лиц управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты обвинили в нарушении правил безопасности полетов, повлекшем гибель людей и большой материальный ущерб (ч. 3 ст. 276 УК Украины). Главу службы безопасности полетов этого же отряда обвинили в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Их имена не называются.

В результате крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Еще 25 человек пострадали, включая 11 детей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемым.

Лусине Баласян

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