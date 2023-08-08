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Новая философия строительства

Проект

Социальная ответственность девелоперов в последнее время становится одним из главных факторов выбора жилья. Чтобы держать руку на пульсе, застройщики все чаще внедряют глобальный подход к развитию социальной инфраструктуры, опираясь при этом на основные тренды. В частности, рынок недвижимости не остается в стороне от, пожалуй, самой глобальной тенденции — ведения здорового образа жизни во всех его аспектах. Если раньше под этим термином подразумевали спорт и правильное питание, то в настоящий момент понятие гораздо шире и охватывает разные возможности для комфортной жизни и гармоничного развития горожан.

Ежегодно Setl Group высаживает во дворах новых жилых комплексов в среднем 11 тыс. деревьев и кустарников

Ежегодно Setl Group высаживает во дворах новых жилых комплексов в среднем 11 тыс. деревьев и кустарников

Фото: рендер «Петербургская недвижимость»

Ежегодно Setl Group высаживает во дворах новых жилых комплексов в среднем 11 тыс. деревьев и кустарников

Фото: рендер «Петербургская недвижимость»

Социально ответственные девелоперы берут на вооружение концепцию благополучного и экологичного проживания, вводя в свои проекты новые стандарты по возведению объектов социальной инфраструктуры. От грамотной реализации экосистемы жилого комплекса застройщики переходят к решению масштабной задачи по развитию городского пространства.

В рейтинге социальной ответственности петербургских компаний, подготовленном изданием «Деловой Петербург», единственным таким из застройщиков оказался холдинг Setl Group. За всю историю его деятельности было сдано 58 социальных объектов (детских садов и школ) почти на 18 тыс. мест. Однако девелопер не ограничивается необходимым минимумом в проектах жилищных комплексов, а реализует решения сверх нормы, направленные на создание комфортной и многофункциональной жилой среды, которая повышает качество жизни горожан и остается актуальной многие годы после реализации. Setl Group продолжает повышать планку за счет разработки новых стандартов для повышения качества жизни. Инициативы девелопера направлены не только на жителей жилого комплекса, но и на петербуржцев в целом.

Экологичная среда в ЖК

«Мода на здоровый образ жизни — распространенный тренд, который нашел широкое отражение, разумеется, и в девелопменте. Все больше людей предпочитает проводить досуг активно и с пользой для здоровья: занимаются бегом, катаются на велосипедах, роликах и сапах, тренируются индивидуально или выбирают групповой игровой спорт. Запрос очевиден: городу нужна современная и удобная инфраструктура, которая позволит поддерживать петербуржцам здоровый образ жизни. Холдинг Setl Group подошел к решению этого вопроса системно»,— рассказывает директор департамента развития проектов Setl Group Павел Мельников.

Компания разработала несколько новых стандартов и подходов в организации пространства, направленного на развитие велнес-инфраструктуры около ЖК. Один из них — стандарт SetlSport («СэтлСпорт») — был выработан совместно с экспертами сети клубов World Class. Он предполагает оформление спортивной зоны с установкой специально разработанных фитнес-станций с профессиональным оборудованием для кардио-, силовых, функциональных и базовых тренировок. Также площадка включает зоны для волейбола и баскетбола, столы для настольного тенниса, в ряде случаев — площадки для скейтбординга и зоны для йоги.

Детские площадки девелопер спроектировал с учетом психологических потребностей ребенка на разных этапах его развития. Помогали в этом специалисты компании «Архитектура будущего». Формат SetlKids («СэтлКидс») подразумевает игровое наполнение, выполненное в экостиле и с соблюдением всех норм безопасности. Для детей до трех лет предназначено тактильное наполнение: песочница с различными воронками, бизи-борды, стенды с различными текстурами. Дошкольники, развивая свою физическую активность, могут использовать стенки для скалолазания, веревочные «лазалки», горки-трубы. А для более взрослых детей предусмотрены места для совместного спокойного досуга и общения.

Для организации «зеленой» зоны во дворах жилых комплексов холдинг выработал стандарт SetlPark («СэтлПарк»). Он включает такие элементы ландшафтного дизайна, как высадка лиственных и хвойных деревьев, декоративных кустарников, многолетних цветов и злаков, свободных и классических газонов, создание живых изгородей, зеленых валунов и использование принципа многоярусности. Ежегодно Setl Group высаживает во дворах новых жилых комплексов в среднем 11 тыс. деревьев и кустарников.

Отдельно стоит отметить предложенный холдингом стандарт SetlGreen («СэтлГрин»), который включает энерго- и водоэффективные технологии при строительстве и эксплуатации зданий. В проектах, строящихся по стандарту SetlGreen, холдинг внедряет систему ультрафиолетового обеззараживания в лифтах, устанавливает многоступенчатую систему очистки воды — ее можно пить прямо из-под крана; в квартирах с чистовой отделкой предусмотрены смесители с водосберегающими аэраторами. Эти и другие меры помогают снизить потребление ресурсов.

«В будущем покупатели будут все больше обращать внимание на спортивную инфраструктуру объектов недвижимости и их экологичность, ведь в таких проектах девелопер думает не только об экономике проекта, но и о благополучии конкретного человека и окружающей среды»,— замечает господин Мельников.

Творческая и здоровая среда для детей

В этом году девелопер предложил своим жильцам новый формат для проведения детского досуга. В марте в ЖК «Солнечный город. Резиденции» в Красносельском районе был открыт первый детский клуб. Общественное пространство предназначено для проведения различных семейных и детских мероприятий, таких как развивающие занятия, поэтические вечера, дни рождения, мастер-классы и прочее. Помещение на 80 кв. м укомплектовано мебелью, шведской стенкой и развивающими игрушками. В помещении используется современный дизайн: яркие стены с изображением жирафов специально предназначены для селфи. Жители домов первой и второй очередей смогут обратиться в управляющую компанию, чтобы забронировать клуб.

К возведению социальных объектов Setl Group подходит с прогрессивной точки зрения и внедряет форматы, ориентированные на появление у детей желания заниматься спортом, наукой, творчеством. Так, новые школы строятся с учетом наличия двух бассейнов, а учебные классы предполагают современные лаборатории и мастерские. В 2024 будут сданы школы такого формата в ЖК «Чистое небо» и ЖК «Солнечный город. Резиденции». А в первой половине 2025 года — в ЖК Pulse Premier на Октябрьской набережной и в ЖК «Панорама парк Сосновка» на Манчестерской улице.

Нестандартный подход у девелопера и к строительству детских садов. Например, в ЖК «Сенат» в Московском районе появится детский сад, который включает в себя не только бассейн, но и соляную комнату. Целебный эффект ее сравним с пребыванием на морском берегу. Помимо стандартной планировки со спальнями, музыкальным залом, предусмотрены отдельные помещения для кружков, где дети могут развивать свои творческие способности.

Всего в 2023 году Setl Group планирует построить пять детских садов. Новые социальные объекты появятся в разных районах Петербурга: Выборгском, Красносельском, Московском, Невском. Они смогут принять 1120 малышей.

Формируя пространства

Как крупный холдинг Setl Group чувствует ответственность не только перед жителями своих комплексов, но и перед городом. Глобальная миссия компании заключается в создании комфортной среды для жизни людей, в том числе общественных пространств, помогающих повышать качество жизни в городе.

Подтверждением этому служат несколько проектов. Так, на первой береговой линии Невы возводится ЖК Astra Marine, вдоль которого будет благоустроен променад для прогулок и пирс с качелями и смотровыми биноклями. Также на территории комплекса предусмотрен парк с арт-объектом — стелой. Еще один крупный проект благоустройства у воды реализуется на Петровском острове. Там появится набережная, которая объединит четыре премиальных проекта холдинга.

В 2020 году в ЖК «Чистое небо» Setl Group открыл площадь Солнца — рекреационную зону, доминантой которой стал трехъярусный фонтан. Его чаша сформирована из колец разных диаметров. Завершают радиальную композицию шары, установленные по периметру.

Пожалуй, самый крупный парковый проект на юго-западе города, реализованный на частные средства, появился в ЖК «Солнечный город». По размерам он не уступает саду «Василеостровец», Строгановскому, Вяземскому саду. Парк оформлен по дизайнерскому проекту, включающему в себя декоративное освещение и ландшафтный дизайн. В центре — мощеная площадь со скамейками для отдыха, а по периметру проложены дорожки для бега.

Но рекордсменом по наличию масштабных общественных пространств станет проект «Город звезд» на правом берегу Невы: там появится сразу четыре площади для досуга и отдыха, которые займут треть всей территории квартала.

«Setl Group в своих проектах уделяет большое внимание созданию комфортной и удобной жилой среды. Люди выбирают не просто жилье, а образ жизни. Создание гармоничных пространств для отдыха и прогулок играет в этом очень важную роль»,— резюмирует господин Мельников.

Алла Михеенко

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