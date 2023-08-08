«Строители окажутся перед выбором: быть эффективными или умереть»

К 2035 году традиционных строительных компаний не будет, уверен Демид Костерев, управляющий партнер Modulbau. Как изменится строительная отрасль, почему производительность труда в ней низкая, как решить проблему дефициту кадров, он рассказал в беседе с корреспондентом Business Guide Полиной Макаровой.

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BUSINESS GUIDE: Мнения экспертов о том, как оценивать текущую ситуацию в строительстве, сильно разнятся. Какой ее видите вы? Что может стать драйвером роста отрасли?

ДЕМИД КОСТЕРЕВ: Я часто говорю, что стройка — это одна из самых консервативных отраслей. Особенно в том, что касается производительности труда. Если за последние 65 лет в сельском хозяйстве, розничной торговле и промышленности она выросла, где-то даже на 1000%, то в строительстве, даже по самым оптимистичным оценкам,— не более чем на пару процентов. Эта разница показывает как текущий — не очень высокий — уровень развития отрасли, так и ее большой потенциал. Понимая это, ряд крупнейших девелоперов задумались о таком показателе, как скорость строительства. К примеру, недавно компания «Самолет» заявила, что планирует сократить срок реализации девелоперского проекта с 60 до 43 месяцев. Как вы понимаете, это дает существенное конкурентное преимущество.

Один из трендов, который способствует возможности строить быстрее,— префабрикация. Я убежден, что именно благодаря ему, а также цифровизации отрасль выйдет на новый этап развития, на новый уровень эффективности.

BG: Какова сегодня доля префабрикации в строительстве?

Д. К.: Начну с того, что мы понимаем под этим термином. Префабрикация — это изготовление вне строительной площадки отдельных модулей, которые инсталлируются в строящийся объект уже в готовом виде. Элементы собираются на заводе уже в предчистовой или чистовой отделке, на стройплощадке остается только провести монтаж и подвести коммуникации. Это могут быть сантехнические модули (то есть готовая ванная комната и туалет с отделкой и оборудованием), шахт-модули, межкомнатные модульные перегородки с отделкой и проложенными коммуникациями, модульные фасады. И с каждым годом процент таких элементов в стройке увеличивается. Причина роста — их применение способствует экономии времени и ресурсов. В прошлом году мы провели внутреннее аналитическое исследование, сравнив обустройство санузла и отделку в традиционном строительном исполнении с применением префаб-элемента — сантехнического модуля. Оказалось, что для многоквартирного дома площадью 20 тыс. кв. м, а это примерно 500 санузлов на весь объект, при использовании префабрикации производительность труда увеличивается в пять раз. Исходя из текущих объемов строительства с отделкой в целом по стране высвобождается трудовой ресурс — около 17 тыс. рабочих в год. В условиях дефицита кадров префабрикация — хороший выход из положения. Тем более когда перед отраслью стоит грандиозная задача — обеспечить ежегодный ввод нового жилья на уровне 120 млн кв. м. Однако пока на сегодня префабрикация используется только в 3–4% строительных проектов.

BG: Это ведь немного? Почему так?

Д. К.: Девелоперы последние лет тридцать так хорошо зарабатывают, что нет острой потребности задумываться об эффективности. Перед ними не стоит дилемма: будь эффективным либо умрешь.

Не способствует внедрению новых технологий и слабая конкуренция. Сегодня в стране, по данным ЕРЗ, более 50% объемов текущего строительства возводят 5% крупнейших застройщиков.

BG: Насколько развит сегодня сам рынок префаб-производителей?

Д. К.: Рынок префабрикации пока молодой. Шесть лет назад мы стояли у истоков его создания. За это непродолжительное время смогли доказать востребованность префаба. Так, у некоторых застройщиков еще со старых времен оставались домостроительные комбинаты, на которых собирались отдельные модульные элементы. Но и они, имея свою производственную компетенцию, принимают решение уйти от старой технологии, отдав предпочтение новой. Не своей, а приобретенной на внешнем рынке.

Я ожидаю, что в России будет появляться все больше компаний, которые сконцентрируются только на префаб-технологиях. Сейчас рынок находится на этапе создания образцов. Под образцами я имею ввиду тип продукта, а не количество. С каждым годом мы увеличиваем объем их производства в два-три раза и производим десятки тысяч различных элементов.

BG: С какими проблемами сегодня приходится сталкиваться вашей компании?

Д. К.: Главная проблема — привлечение квалифицированного инженерного персонала. В первую очередь инженеров-проектировщиков. Из-за того, что рынок префаб-технологий молодой, у специалистов пока мало насмотренности и опыта. Тем не менее нам удалось собрать одну из лучших инженерных команд.

Вторую проблему я бы сформулировал как боязнь изменений со стороны девелоперов. А так как конкуренция на рынке небольшая, несмотря на ощущение, что компаний много, меняться строительные компании не спешат. Каждый занят своим сегментом, делает более или менее качественный продукт, спрос на который есть, и в таких условиях внедрять новые технологии девелоперам страшно.

Но есть и еще одна проблема — нет базы испытаний. Крупноформатные продукты нуждаются в научной и инфраструктурной базе для проведения испытаний различного рода. При этом мы тратим на НИОКР более 50% прибыли. Более того, создавая абсолютно новый продукт, мы идем дальше, меняя и адаптируя в том числе строительные материалы и компоненты будущих префаб-продуктов.

Среди других ограничений развития — отсутствие конкретных сводов правил и норм для префаб-элементов. Приходится пользоваться существующими нормами, которые не учитывают особенности технологии. Впрочем, здесь есть первые подвижки. Минстроем РФ создана рабочая группа по развитию модульных технологий, ФАУ ФЦС активно приступил к разработке соответствующих стандартов.

BG: Раз уж вы упомянули про стандартизацию. Минстрой России анонсировал появление до конца 2023 года ГОСТа Р «Модульные здания и конструкции. Классификация». Вы входите в рабочую группу, которая работает над этими стандартами. На каком этапе сегодня находится процесс и что это даст отрасли?

Д. К.: Стандартизация — это в первую очередь требования к качеству продукта, услуг и взаимодействие между организациями. Это очень важно. То, что модульное строительство и применение модульных конструкций стандартизируются на государственном уровне, говорит об определенной стадии зрелости отрасли и направления в целом. И, конечно, это поможет популяризовать продукты модульной сборки, делая процесс их применения еще более простым и понятным.

Что касается ГОСТов, то часть из них появится в конце года, часть перенесли на следующий. Мы принимаем активное участие в рабочей группе по развитию технологий модульного строительства. В конце июня мы рассмотрели первую редакцию этого ГОСТа (ГОСТ Р «Модульные здания и конструкции. Термины и определения. Классификация») и направили в Минстрой свои предложения. Публичные обсуждения предложений продлятся до 23 августа.

BG: Каковы, по-вашему, перспективы развития префаб-рынка?

Д. К.: Я адепт префаб-идей и потому вижу в них большой потенциал. Но не только я. Например, исследования McKinsey говорят о ежегодном увеличении объема рынка модульных конструкций. Я уверен, что к 2030–2035 годам строителей в том классическом виде, к которому мы привыкли, не останется. Будут компании по производству и сборке домов. И это не значит, что произойдет откат к строительству панельных коробок. Появятся компании, которые с помощью новых технологий будут быстро и качественно собирать современные дома. Кроме того, это как раз история, с которой мы начали разговор,— о производительности в строительстве. Наконец и строительство сделает качественный скачок, который уже сделали многие отрасли.