Генподряд в поисках независимости

Рынок генерального подряда в сфере жилищного и коммерческого строительства в Петербурге достигает полутриллиона рублей. При этом доля госзаказа в выручке подрядчиков продолжает снижаться и сегодня суммарно вряд ли превышает 3–4%.

По данным DBC Consultants, суммарная выручка подрядных компаний Санкт-Петербурга с оборотом более 3 млрд приближается к 500 млрд рублей. При этом сегодня основными заказчиками выступают частные структуры. Для государственных контрактов в совокупной выручке подрядных фирм не превышает 3–4%.

Андрей Гулак, операционный директор, акционер, DBC Consultants, при этом отмечает, что среди крупнейших генподрядчиков большинство связано с девелоперами и жилищным строительством. Независимые подрядчики сохраняются в промышленно-складском сегменте, считает он.

Алексей Николаев, генеральный директор АО «Ханса Строй», придерживается иной точки зрения, он говорит, что большую часть рынка генподрядных организаций жилищного и коммерческого строительства сегодня составляют независимые компании: «Эти компании работают в основном на средних и небольших девелоперов, а также привлекаются крупными игроками девелоперского бизнеса в параллели с собственным генподрядом».

По его мнению, крупных независимых подрядчиков становится с каждым годом меньше. «В связи с этим все большее значение приобретают компетенции компании по организации строительного процесса и управлению строительными проектами — как собственными силами, так и с привлечением субподрядных организаций. Большинство компаний работает по узкому профилю, например, исключительно на рынке жилищного строительства или рынке госзаказа»,— рассказывает господин Николаев.

Елена Азарова, директор оптовых продаж СТД «Петрович», полагает, что рынок испытывает острый дефицит подобной компетенции, серьезных профессиональных генподрядчиков недостаточно. «Во многом это связано с дефицитом инженерно-технических работников, сметчиков, прорабов. И потребность в таких специалистах растет, потому что в регионе значительно увеличивается доля строительства социальных объектов, которые, в свою очередь, нуждаются в квалифицированном генподряде».

Майкл Миллер, директор по строительству группы RBI, напротив, полагает, что генподрядных компаний на рынке много, в том числе и независимых. «Однако сегодня все чаще возникает вопрос об их финансовой устойчивости. Кроме того, понятно, что даже если генподрядная организация не связана напрямую с конкретным девелопером, у нее обычно есть ключевые для нее заказчики. И фактически компании часто финансово зависимы от таких ключевых заказчиков»,— указывает он.

Он подтверждает, что сегодня все чаще девелоперы создают свою генподрядную структуру и замыкают функции генподряда на себя. «У нас также есть успешный опыт собственного инжиниринга на ряде наших текущих и недавно завершенных проектов,— говорит господин Миллер.— Здесь большинство функций, которые ранее исполняли сторонние генподрядчики, мы взяли на себя: это увеличивает наш контроль за строительством, позволяет лучше контролировать сроки и стоимость работ, снижать их. После подведения итогов наших первых проектов инжиниринга мы приняли решение продолжать строить и следующие объекты по этому принципу».

Юлия Майовер