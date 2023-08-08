Локомотив для лизингового бизнеса

На фоне общего снижения лизингового рынка в 2022 году сегмент строительной техники, по данным аналитиков, продемонстрировал положительную динамику и вырос на 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доля сегмента строительной техники в общем объеме нового бизнеса по всему рынку лизинга в 2022 году достигла 16%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Доля сегмента строительной техники в общем объеме нового бизнеса по всему рынку лизинга в 2022 году достигла 16%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно исследованию агентства «Эксперт РА», рост сегмента по итогам 2022 года составил 5%, а доля этого сегмента в общем объеме нового бизнеса по всему рынку лизинга в 2022 году достигла 16%. Для сравнения, доля нового бизнеса в сегменте легкового автотранспорта в 2022 году составила 17,1%, в 2021 году разница была другой: 20,2% нового бизнеса легковых авто и 13,3% у строительной техники.

Сегмент специальной строительной техники традиционно является одним из самых стабильных, поскольку даже во время экономических потрясений продолжаются развитие и поддержка инфраструктурных проектов. «Для капиталоемких бизнесов, к которым относится и строительная отрасль, лизинг — наиболее удобная и выгодная форма. За счет оптимизации по налогу на прибыль и НДС можно существенно снизить итоговую стоимость техники»,— указывает Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости ГК «ЦДС».

Заместитель коммерческого директора ООО «Балтийский лизинг» Жанна Южанина говорит, что у компании в 2022 году объем нового бизнеса в данном сегменте за прошлый год вырос более чем на 30%. «В 2023 году рост продолжается, уже в первом полугодии объем нового бизнеса в данном сегменте составил 15 млрд рублей. Спросом традиционно пользуются погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, катки. Преимущественно это китайская техника»,— делится госпожа Южанина.

Иван Коровников, руководитель дирекции продаж ЛК «Европлан», отмечает аналогичную тенденцию: «Если сравнивать результаты продаж "Европлана" в 2021 и 2022 годах, то объем нового бизнеса в сегменте "строительная и дорожно-строительная техника" вырос на 21% год к году».

Он также ожидает, что по итогам 2023 года рост будет еще больше. Господин Коровников говорит, что с 2022 года сегменты грузового транспорта (который также активно используется в строительстве) и спецтехники стали драйверами рынка транспортных средств: их покупку нельзя отложить (в отличие от покупки легкового автотранспорта, особенно для личных целей), так как от их использования зависят функционирование бизнеса и реализация проектов.

В 2022–2023 годах были развернуты федеральная программа «Строительство» и «Комплексный пятилетний план дорожной деятельности», который должен стимулировать развитие дорожной инфраструктуры. Это значит, полагает господин Коровников, что сфера строительства и ремонта будет развиваться дальше и спрос на технику не упадет.

«В этом году рост также продолжился, потребность в технике высока как никогда, а лизинг для многих компаний — от мелких до лидеров рынка — оптимальный вариант»,— согласна с коллегами Наталия Коротаевская, директор по маркетингу и аналитике группы «Аквилон».

Руслан Моллаев, региональный директор по СЗФО компании «Интерлизинг», сообщил, что доля строительной техники в портфеле «Интерлизинга» по итогам первого полугодия 2023 года составила 23%. «Спрос фактически не изменился. Большая часть всей финансируемой строительной техники — это различные экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, фронтальные погрузчики. В 2023 году продолжается рост объема строительной техники, поставляемой из дружественных стран, в основном это КНР (доля 68%). Очевидно, что каналы поставок сместились в пользу Китая. Но стоит отметить, что партнеры практически не изменились: ушедшие c российского рынка марки дилеры заместили новой техникой из Китая»,— отмечает эксперт.

Татьяна Донченко, генеральный директор компании «ТСС-Лизинг», добавляет: «По нашим наблюдениям, произошло небольшое изменение структуры лизингового бизнеса внутри сегмента. Если раньше большая часть сделок проводилась с дорожно-строительной техникой, то сейчас акцент сместился на строительную технику. В первую очередь это связано с весомой поддержкой строительной отрасли со стороны государства и, как следствие, высокой деловой активностью в этом сегменте. Если говорить про само оборудование, то здесь, как и для всего рынка лизинга в целом, характерна переориентация на технику из КНР и рост спроса на подержанное оборудование. При этом условия финансирования лизинговых контрактов практически не меняются: размеры процентных ставок, авансов и прочих параметров лизинговых сделок остаются стабильными».

Заместитель директора по строительству компании «Русстройгруп» Максим Абрамов отмечает, что в последнее время значительно улучшились условия предоставления оборудования от лизинговых компаний. «Например, беспроцентная рассрочка на авансовый платеж. Ранее минимальный процент составлял от 30 до 50%. Процентные ставки тоже скорректировались в лучшую сторону и снизились на 1,5–2%. Особенно выгодные условия предоставляются сейчас на лизинг китайского оборудования. Субсидирование на лизинг российского оборудования действует уже последние лет семь»,— перечисляет эксперт.

Западная техника в лизинге уменьшилась в разы. Это связано, по его мнению, и с курсом валюты, и со сложностями логистики. Застройщики среднего звена рассматривают сейчас в основном технику китайскую, корейскую и российскую.

Таисия Умарова