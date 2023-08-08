В свободные ниши втиснутся не все

Рынок строительной техники Санкт-Петербурга переживает трансформацию. В связи с уходом ключевых поставщиков и санкционным запретом на ввоз европейских машин в РФ многие ниши освободились и их активно занимают азиатские производители. А вот отечественные производители пока серьезно нарастить свою долю так и не смогли. Причиной стала зависимость от импортных комплектующих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на постепенное наращивание объемов производства стройтехники в России, соотношение местного и импортного оборудования пока остается примерно таким же, как и прежде, то есть с уклоном в пользу импорта

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Несмотря на постепенное наращивание объемов производства стройтехники в России, соотношение местного и импортного оборудования пока остается примерно таким же, как и прежде, то есть с уклоном в пользу импорта

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева рассказала: «По итогам 2022 года продажи спецтехники упали на треть — это данные АЕБ. Это повлияло на строительную и дорожно-строительную сферы. Российские подрядчики купили меньше техники всех типов, кроме колесных экскаваторов. При этом сократился не только объем импортной спецтехники (Япония, США, Южная Корея), но и отечественной — за счет нехватки комплектующих снизилась линейка российского предложения». По данным госпожи Косаревой, на отечественных производителей приходится (по данным за 2022 год) только 17% рынка.

Поставки японской и американской техники, тем не менее, продолжаются за счет практики параллельного импорта. Основные каналы продаж — Турция и КНР. Поэтому, отмечает госпожа Косарева, выросла роль логистических компаний в процессе закупок. На фоне изменений, произошедших в сфере международной торговли, наиболее предпочтительными и доступными стали поставки строительной техники и запчастей из Китая.

Александр Орлов, региональный директор по развитию FNGroup, указывает, что, несмотря на постепенное наращивание объемов производства стройтехники в России, соотношение местного и импортного оборудования пока остается примерно таким же, как и прежде, то есть с уклоном в пользу импорта. «Отечественные производители пока не могут дать рынку качественные продукты (например, гусеничные экскаваторы и колесные погрузчики), не говоря уже о таких высокотехнологичных машинах, как асфальтоукладчики. Зарубежные поставщики обеспечивают большой выбор техники различных марок с широким модельным рядом. Это позволяет полностью удовлетворить потребности заказчиков на строительном рынке, а также в коммунальной, портовой и других сферах»,— подчеркивает он.

Павел Турков, директор по строительству ГК «А101», говорит, что все девелоперы за этот год настроили каналы поставок как новой техники, так и запчастей для имеющегося западного оборудования. «Конечно, цены при этом на те же запчасти и расходники выросли, как и сроки самих поставок. Но переориентация "на Восток" позволила сгладить эти моменты»,— полагает он.

Наталия Коротаевская, директор по маркетингу и аналитике группы «Аквилон», подтверждает: «В настоящее время все больше и больше строительной техники импортозамещается или приобретаются китайские аналоги. Это является одной из наиболее заметных тенденций на рынке. Многие решения становятся доступными и национальными благодаря оптимизации производства и развитию отечественных технологий».

Впрочем, не все товары и продукты могут быть полностью локализованы. «Некоторые импортные решения, которые могут считаться необходимыми, все же не имеют полностью идентичных аналогов на рынке. Это связано с уникальными технологиями, производственными процессами»,— считает Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости ГК «ЦДС».

Строители ищут замену и стройматериалам, и инженерному оборудованию. «Большую часть инженерных систем и оборудования для строительства домов нам удалось заменить на не менее качественные аналоги. Например, по лифтам мы договорись с белорусской компанией, которая делает такое оборудование для гостиниц. В облицовке здания используем карельский мрамор, вместо итальянского»,— рассказывает Виталий Бахарев, директор ГК «Альфа Фаберже».

Заместитель коммерческого директора ООО «Балтийский лизинг» Жанна Южанина отмечает, что при сохранении спроса несколько изменилась его структура. «По итогу первого полугодия 2023 года мы уже профинансировали сделок с китайской спецтехникой больше, чем за весь 2021 год. При этом в нашем портфеле остается имущество и тех производителей, что покинули российский рынок: техника производства США, Японии и Европы это в основном бывшая в употреблении, в том числе по схеме возвратного лизинга, а также завезенная по параллельному импорту»,— говорит она.

Иван Коровников, руководитель дирекции продаж ЛК «Европлан», добавляет: «На рынке произошла переориентация на технику китайских производителей. Но если на рынке автотранспорта произошла глобальная смена марок с европейских на китайские, то в сегменте строительной техники переход был более мягким: китайская техника уже не первый год востребована нашей строительной индустрией. Конечно, какие-то очень популярные ранее марки, например, английская JCB, приостановили поставку своей продукции в РФ, и выдачи их техники в лизинг, соответственно, сократились в разы. Но нельзя не сказать, что уже в 2019 году в топ-10 самых популярных марок этого сегмента в "Европлане" пять марок были китайскими. Раньше их основным преимуществом была доступная цена. Сегодня это обстоятельство не изменилось, но с годами выросло качество и расширился ассортимент».

Что касается техники российского производства, то пока о лидерстве говорить рано, считает он. «Но мы видим, что этот сегмент развивается: развивается производство как техники, так и различного навесного оборудования на нее. Очевидно, что у бизнеса есть запрос на отечественные марки, так что, надеемся, рост их популярности — дело времени»,— сохраняет оптимизм господин Коровников.

Мария Черная, генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург», говорит: «В 2022 году мы зафиксировали нехватку строительной техники в начале сезона, однако этот дефицит был связан прежде всего с сосредоточением техники на особо крупных объектах. После завершения больших объемов работ на этих объектах рынок стабилизировался. В этом году мы уже не ощущали дефицита, но при этом мы видели, что ситуация с санкциями влияет на рост арендных ставок техники. Компании, предоставляющие технику в аренду, уже не могут удержать ставки на прежних уровнях из-за более дорогих запчастей и индексации цен».

Кирилл Поляков, сооснователь цифровой платформы Pragmacore, указывает, что за шесть месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост зарубежных поставок в Россию в количественном выражении составил 76%. За первый квартал 2023 года импорт китайской техники, составил 74,5 млрд рублей. Общий импорт дорожно-строительной техники также вырос: в январе — апреле 2023 года он увеличился на 23%, до $1,7 млрд (около 148 млрд по текущему курсу). «В целом превалирует импорт китайской спецтехники: он составляет уже 64% в доле спецтехники за первый квартал 2023 года»,— заключает эксперт.

Глеб Журавлев