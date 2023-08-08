Время возможностей

Затишье на рынке жилищного строительства продолжается. И даже девальвация рубля, традиционно подстегивавшая спрос все последние десятилетия, в этот раз не способна повлиять на покупательскую активность: в первом полугодии нынешнего года было заключено почти на четверть меньше договоров долевого участия, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сегодня на потребительское настроение на рынке строящегося жилья гораздо большее влияние имеет ипотечная ставка. Повышение ее даже на десятые доли процента может заставить потенциального заемщика отказаться от кредита. Поэтому перед анонсированным повышением ставки, как правило, происходит всплеск новых заимствований. Впрочем, и у ипотеки ресурс не безграничен. Последнее повышение учетной ставки Центробанка, от которой зависят все ставки по кредитам, произошло в июле. Оно было ожидаемо, но серьезного всплеска покупок зафиксировано не было.

Очевидно, что материальные и эмоциональные ресурсы населения исчерпываются, а горизонт планирования в нынешние времена сужается до одного месяца. В таких условиях рассчитывать на рост спроса на приобретение жилья — какими бы рычагами его ни стимулировали — не приходится. На этом фоне, видимо, девелоперы продолжат придерживать вывод новых проектов, а кто-то уже начинает и распродавать свои проекты.

Традиционно считается, что с рынка в первую очередь уходят небольшие игроки, которые в кризисную ситуацию не могут снизить издержки и удержать маржинальность проектов на приемлемом уровне. Однако за последние месяцы ряд продаж своих участков провел и крупный игрок.

Как бы то ни было, кризис по-прежнему остается временем возможностей, так что не исключено, что через несколько лет в городе могут появиться новые лидеры в области жилищного строительства.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Строитель»