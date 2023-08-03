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«Барби» стал самым кассовым фильмом в истории, снятым женщиной

Фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг стал самым кассовым фильмом в истории, снятым женщиной. Сборы ленты превысили $850 млн. Грета Гервиг побила рекорд «Чудо-женщины» Патти Дженкинс, собравшей в прокате $822,8 млн в 2017 году, сообщил Hypebeast.

Кадр из фильма "Барби", Barbie

Кадр из фильма "Барби", Barbie

Фото: Warner Bros. Pictures

Кадр из фильма "Барби", Barbie

Фото: Warner Bros. Pictures

За первые выходные (29–30 июля) кассовые сборы «Барби» составили $356 млн по всему миру, к 31 июля они превысили отметку $800 млн. Для актеров, исполняющих главные роли — Барби и Кена, Марго Робби и Райана Гослинга фильм также стал самым успешным: у обеих звезд не было фильмов, которые могли бы принести больше денег в прокате.

Hypebeast отмечает, что «Барби» вышел в один день с «Оппенгеймером» Кристофера Нолана. «С этими цифрами фильм определенно превосходит эпопею Кристофера Нолана, доказывая, что его чрезмерный маркетинг был правильным»,— пишет издание.

С марта 2022 года кинокомпания Warner Bros. ушла из России из-за начала военного конфликта на Украине. «Барби» не может выйти в российский прокат официально. Ранее «Ведомости» сообщали, что в российских кинотеатрах может появиться пиратская копия фильма.

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Розовая мечта».

Полина Мотызлевская

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