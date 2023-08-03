Розовая мечта

Лазерные шлифовки, автозагар и чай из расторопши — «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, какие бьюти-ритуалы были обязательными для актеров во время съемок фильма «Барби».

Появляются все новые детали съемок и без того нашумевшего фильма Греты Гервиг «Барби». Немудрено: PR-кампания уже превысила бюджет производства ленты. Например, у фильма был штатный косметолог, который помогал актерам добиться эффекта «кукольной» кожи.

Тотальное обновление

«Быстрого решения не бывает. Улучшенные технологии камер улавливают даже самые мелкие делали кожи, поэтому мы должны быть начеку!» — говорит лондонский косметолог «Барби» Ясмина Вико, которая ранее работала с актерами сериалов «Бриджертоны» и «Корона». Для новой ленты Вико разработала «протокол здоровой кожи Барби». В ее рекомендациях сочетались как аппаратные методики, так и добавки для приема внутрь и коррекция питания.

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Среди процедур были задействованы лазерная шлифовка — чтобы выровнять рельеф кожи, подтянуть овал и сузить поры, микронидлинг (прокалывание кожи специальным роллером со множеством тончайших игол) для эффекта лифтинга, пилинг для улучшения тона кожи, лимфодренажный массаж для снятия отечности и LED-терапия для восстановления после агрессивных манипуляций. Такие процедуры обошлись бы в Москве в 50 тыс. руб. минимум, если сделать их по одной. Актеры же прошли курс на протяжении всех съемок, которые длились чуть больше года (посчитаем?).

Для каждого актера протоколы немного отличались. Например, Марго Робби прошла еще и курс процедур по стимуляции блуждающего нерва для уменьшения стресса и косвенного воздействия на внешний вид кожи. Интересно, что по последнему такая нейромодуляция пока не имеет научно обоснованных данных, хотя исследования и проводились.

Для улучшения состояния кожи изнутри косметолог рекомендовала актерам принимать добавки с витамином С, есть квашеную капусту и пить кефир для поддержания микрофлоры кишечника, а также пить чай из расторопши для поддержания функции печени, чтобы быстрее выходили токсины.

Вико отмечает, что из-за такого интенсивного курса процедур возникали сложности в графике съемок, потому что коже актеров требовалась небольшая реабилитация, особенно после микронидлинга и лазерных шлифовок.

Специалист по загару

Еще один любопытный факт: в съемочной группе работала специалист по автозагару. Основной задачей Кимберли Нкоси было превращение Райана Гослинга в загорелого Кена. Цвет его кожи должен был быть «без желтых или оранжевых оттенков, а также никаких красных тонов при освещении съемочной площадки». После множества тестов Нкоси выбрала спрей-автозагар бренда Isle Of Paradise — в его состав входят корректоры цвета, поэтому оттенок выглядит хоть и интенсивно, но максимально натурально, насколько это возможно.

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Автозагар обновляли дважды в неделю, а чтобы средство не оставляло разводов, кожу необходимо было регулярно отшелушивать и увлажнять. В результате в сочетании с платиновым блондом Кен в исполнении Райана Гослинга выглядел наиболее кукольно, чего и хотелось добиться создателям. Ведь, как известно, у куклы Кена были русые волосы. Личный стилист Гослинга Мари Ларкин рассказывает изданию Allure, что актер настоял на обесцвечивании волос, когда студия уже запустила производство париков.

В любом случае «Барби» стал первым фильмом, в котором косметолог сыграл столь значимую и обширную роль в съемочном процессе. Посчитаем еще макияж и ретушь в постпродакшене — выглядеть как Барби и Кен все же непросто.

Дарья Богомолова