Архитектура высокого полета

Комфортная городская среда — один из главных компонентов качества жизни. Нижний Новгород в этом смысле за пос­ледние годы сильно изменился. В этом большая заслуга архитекторов, по проек­там которых к 800-летию города обновляли набережные, парки, культурные объекты. Guide изучил общественные пространства в Нижнем, признанные на федеральном уровне лучшими с архитектурной точки зрения.

ТРЦ «Океанис»

Фото: ТМА Быкова

Лучшие архитектурные проекты страны традиционно определяют на двух значимых мероприятиях, организатором которых выступает Союз архитекторов России: это фестиваль «Зодчество» и Best Interior Festival. По итогам 2022 года проекты нижегородской архитектуры, определяющие современный облик города, были заявлены почти во всех номинациях и в итоге получили на этих смотрах больше десяти дипломов.

«Океанис»

Творческая мастерская архитектора Быкова была отмечена Гран-при фестиваля Best Interior Festival за проект общественного интерьера торгово-развлекательного центра «Океанис» — первого ТРЦ с аквапарком в Нижнем Новгороде, открытого в апреле 2022 года. Над проектом работала команда архитектора Дмитрия Слепова. Организаторы фестиваля отмечают, что это редкий случай, когда одна команда занималась архитектурным проектированием комплекса, а также проектированием интерьеров здания: торговых галерей, водной и термальной зон аквапарка, фитнес-блока.

Стилистика отмеченного наградой интерьера ассоциируется с основной функцией многофункционального комплекса — аквапарком. Жюри премии оценило насыщенность интерьера «кривыми линиями, смещением перекрытий галереи, искаженной перспективой»: «Плавные перетекающие линии балконов галерей создают многообразие пространств, которые с каждого ракурса раскрываются по-новому, при этом сохраняя стилистическое единство».

Фото: Архитектурное бюро ГОРА

Филармония

Диплом фестиваля Best Interior Festival в номина­ции «Реализованный общественный интерьер» получил проект реставрации интерьера филармонии им. М. Л. Ростроповича нижегородского архитектурного бюро ГОРА. В аннотации к проекту руководитель бюро Станислав Горшунов отмечает, что одной из задач было привлечь в филармонию молодую аудиторию, то есть и дизайн должен отвечать современным запросам:

Какие у вас любимые места в Нижнем Новгороде?





Игорь Ищенко, Генеральный директор АО «Корпорация развития Нижегородской области»: [читать...] — Сегодня Нижний — объединенные городские пространства, а не отдельные островки рекреаций, как это было когда-то. Все вписано в единую городскую ткань, что формирует как у нижегородцев, так и у гостей совершенно другое отношение к Нижнему. Я ничего не видел красивей, чем Нижний с воды — это однозначно фишка города. Еще мне очень нравится, как сейчас выглядит Стрелка. Это квинтэссенция всего, чем хочет стать и является Нижний, и это абсолютно столичный стиль.



Андрей Гричук, партнер, руководитель Приволжского регионального центра Kept: [читать...] — Впервые в Нижний Новгород я приехал в 2011 году и за время, проведенное здесь, успел его полюбить. Город привлекателен богатым культурным и историческим наследием, обладает великолепными архитектурными достопримечательностями, живописными пейзажами и неповторимой атмосферой. Сложно назвать места, которые нравятся мне больше других. В первую очередь я бы выделил Кремль, который является сердцем города и поражает своей мощью и красотой. Не менее примечательны набережные города, откуда открывается впечатляющий панорамный вид на слияние Волги и Оки. Конечно, невозможно не заметить и то, как сильно город преобразился к своему 800-летнему юбилею. Из последних преобразований отмечу пакгаузы на Стрелке, которые представляют не только историческую ценность, но и уникальное пространство для различных культурных и деловых мероприятий. Уверен, Нижний ждет дальнейшее развитие и процветание, благодаря чему он будет привлекать все больше гостей и туристов.



Павел Рыбаков, генеральный директор компании «Юнилин»: [читать...] — Нижний здорово изменился за последние пять-семь лет. В основном, конечно, из-за двух событий — Чемпионата мира по футболу и своего 800-летнего юбилея. Город помолодел, похорошел и даже поменял свой архитектурный облик — исторический район Стрелки полностью изменился. Стадион Нижний Новгород современной, но строгой формы органично вписался в исторический ландшафт. Кроме богатой истории у нашего города две природные особенности, которые делают его одним из красивейших городов: слияние двух великих рек и сложный рельеф. И все мои любимые места в Нижнем связаны именно с этими его чертами. Обойти Кремль снаружи от Никольской до Северной башни, Верхневолжскую набережную и набережную Федоровского, парк «Швейцария», Стрелку — это то, что я порекомендовал бы гостям нашего города в первую очередь. Если получится, непременно посетите фестиваль Столица закатов. А для любителей искусства в центре города есть много интересных музеев. Наша компания, например, спонсирует центр современного искусства Арсенал, расположенный в Кремле, в красивом историческом здании.



Наталья Мазниченко, директор нижегородского филиала банка «Центр-инвест»: [читать...] — Я стала жителем Нижнего Новгорода всего семь лет назад и вижу масштабные перемены. Город наполнился уникальными проектами, местами отдыха и релаксации, архитектурными шедеврами. Мне очень нравится парк «Швейцария» на высоком берегу реки Оки. Парк расположен в центральной части города и является одним из самых больших и красивых. Это прекрасное место для прогулок и отдыха на свежем воздухе. В парке много зелени, деревьев и цветов, а также множество мест, где можно уютно посидеть и насладиться красивыми видами. В парке также есть детские площадки, где дети могут играть и развлекаться, место для пикника, где можно провести время с друзьями или семьей. Кроме того, в парке часто проводятся фестивали, выставки, концерты, которые привлекают множество гостей и жителей города, так что всегда есть возможность насладиться культурной программой. В целом, это место очень приятное и уютное, и я всегда рада провести время здесь.



Илья Жуйков, генеральный директор STM Labs: [читать...] — Нижний Новгород расцветает и привлекает внимание переменами. Улучшение общественных пространств создает прекрасные места для отдыха, спорта и культурных мероприятий. Красивые парки, площади и набережные оживили город, а светские и деловые события способствуют повышению притягательности и узнаваемости города в стране и за рубежом. Стоит отметить, что Нижний стал привлекательным местом для IT-индустрии благодаря развитой инфраструктуре и высококвалифицированным специалистам. Много инновационных проектов выходят из местных компаний, способствуя экономическому росту. Мои любимые места включают историческую часть с Кремлем и Большой Покровской улицей. Также рекомендую прогулку по набережной Волги и экскурсию на новом прогулочном судне «Соталия». Гостям города также стоит посетить новые культурные пространства, такие как «Цех» и «Пакгаузы». В целом Нижний Новгород предлагает достойные условия для жизни граждан и туристической поездки на выходные.



«Мне сразу представлялось чистое, светлое пространство, потому что ничего не должно отвлекать от музыки, от природы ее создания. Музыка — это что-то неистовое, где человек — лишь проводник этой энергии, она течет, преобразовываясь в интерьерные формы. По своей природе почти все музыкальные инструменты имеют плавные сглаженные очертания, что интуитивно направляло применить подобные формы и в интерьерных решениях». Символом неистовости вдохновения стала инсталляция из закрученных партитур Mстислава Ростроповича, которую разместили внутри лестницы, объединяющей три этажа филармонии.

Фото: Архитектурное бюро ГОРА

Моховые горы

Еще один проект архитектурного бюро ГОРА — благоустройство рекреационной территории «Моховые горы» на Бору, в городе-спутнике Нижнего Новгорода — получил Серебряный знак фестиваля «Зодчество» в номинации «Открытые общественные пространства», а также премию Archi Wood 2022 в номинации «Дизайн городской среды», причем одновременно по решению жюри и народного голосования.

Моховые горы — высокий песчаный берег Волги с вековыми соснами, дачное место нижегородской интеллигенции начала прошлого века. Гостить сюда к друзьям приезжали Максим Горький и Федор Шаляпин. Тех дач здесь давно нет, а атмосфера осталась. Чтобы ее не нарушать, архитекторы разместили все объекты очень деликатно: прогулочные дорожки, детская игровая площадка из бревен, устройства для усиления звуков леса и, наконец, парящая смотровая площадка в виде гигантской петли на берегу бережно вписаны в ландшафт. А стационарную сцену для ежегодных «Шаляпинских чтений» решили и вовсе не сооружать — ограничились изящным амфитеатром. «Деревянные конструкции всех объектов, включая мосты, смотровые площадки, скамейки и другие объекты, подчеркивают природный характер места и его теплоту», — отмечают архитектурные критики из Archi.ru.

Проект обновленного Почаинского променада отмечен дипломом Союза архитекторов России в рамках фестиваля «зодчество»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Почаинский променад

Диплом Союза архитекторов России в той же номинации «Зодчества» — «Открытые общественные пространства» — получил проект Почаинского променада, выполненный бюро DA Зои Рюриковой. Пешеходный маршрут по косогору над Почаинским оврагом, самым длинным в городе, долгое время был заброшен, а благодаря реновации превратился в один из самых живописных в тихом историческом центре.

Перед архитекторами стояла сложная задача: нужны были оригинальные решения, чтобы, с одной стороны, обыграть уникальный рельеф, застроенный каскадом домов на разных уровнях, и сделать удобный маршрут для прогулок, а с другой — сохранить приватность придомовых территорий. И разработчикам проекта это удалось: здесь часто проходят экскурсии для туристов, семьи из окрестных домов гуляют на детских площадках, а служащие офисов на Почайне в обеденный перерыв отдыхают на качелях с видом на кремль.

«Новый городской маршрут обеспечивает постоянную смену впечатлений: открытых и закрытых пространств, зеленых зон и городской застройки, старого и нового. Оригинальные проектные решения открывают новые видовые точки и новые ракурсы на привычные городские „истории“, позволяют сделать территорию старого города более проницаемой и связанной», — отмечают кураторы проекта из Института развития городской среды Нижегородской области.

Судейская вышка на Гребном канале

В номинации «Объект социального и культурного назначения» эксперты «Зодчества» отметили дипломом обновление судейской вышки на Гребном канале, выполненное по проекту бюро ГОРА. Сооружение в стиле неоконструктивизма было построено в 1988 году для проведения II Всесоюзных юношеских игр по гребному спорту по проекту мэтров нижегородской архитектурной школы Юрия Карцева и Сергея Касаткина. Разные объемы, многоступенчатость и лестницы, наклоненные под разными углами, олицетворяли жизнь в спорте. Первое признание архитектурного сообщества объект получил в 1997 году, когда вошел в десятку лучших рейтинга нижегородской архитектуры, в котором впервые оценивались новостройки за последнее десятилетие. Новая жизнь забытой вышки началась в год 800-летия Нижнего Новгорода. На выкрашенном в серое здании архитекторы расставили темно-красные акценты: колонны, перила и окна. На фасаде появился логотип «НН 800» в честь юбилея города, а внутри разместили магазин и кафе. В нескольких метрах от здания на бетонном склоне Гребного канала обустроили деревянный амфитеатр со ступенями-скамейками и красными столиками. Отсюда открывается вид на пляжи Печерских песков и канатную дорогу в сторону Бора. «Здание вышки очень заметно в пустоватом линейном пространстве набережной канала, оно притягивает взгляд неоконструктивистской внешностью и неуловимым сходством с советским курортником в соломенной шляпе», — отмечает портал Archi.ru.

Фото: АНО «Центр 800»

Пакгаузы

Серебряным дипломом фестиваля «Зодчество» в номинации «Объект социального и культурного назначения» отмечен проект реставрации и приспособления к современному использованию нижегородских пакгаузов, выполненный авторским коллективом ООО «Проект СПИЧ». Открытие пакгаузов в качестве концертной и выставочной площадки в июне прошлого года главред Archi.ru Юлия Тарабарина называет «событием года в области как культуры, так и архитектуры»: «Их история кажется нам образцовой с точки зрения обнаружения, исследования и охраны памятника инженерной мысли XIX века». Пакгаузы — ажурные металлические каркасы павильонов всероссийской выставки 1882 года — были обнаружены в районе Стрелки в 2015 году, когда эту территорию освобождали от портового имущества для строительства стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Благодаря активной позиции градозащитников, пакгаузы удалось сохранить: их решено было приспособить под культурные мероприятия.

Архитектор Сергей Чобан придумал для проекта парадоксальное решение: вместо того, чтобы накрыть каркасы контуром стен и кровель, оставил их снаружи, а стены, облицованные зеркальной полированной сталью, поместил внутрь. В результате зеркала как будто растворяются в пространстве, а графика ажурного металла на их фоне смотрится особенно эффектно. «Я достаточно долго думал над задачей и где-то весной 2020 года пришел к тому, что оставить структуры XIX века открытыми — единственное приемлемое решение, наиболее демократичное и элегантное. Эта идея позволила нам простейшим образом сохранить наружную конструкцию, не утяжелив ее визуально. Конструкции фактически стали самонесущими, держат сами себя и могут простоять очень долго. В сущности, сейчас они — памятник самим себе. Такими мы их приняли, в этом качестве сохранили и экспонируем», — рассказывал Сергей Чобан Archi.ru.

Людмила Аристова