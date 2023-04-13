Дом культуры в Сукко планируют открыть в сентябре

Дом культуры в анапском селе Сукко планируют открыть в сентябре 2023 года. Сейчас здание готово на 94%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Сейчас на стройплощадке соцобъекта ведут отделочные работы, параллельно благоустраивают прилегающую территорию. Затем начнется оснащение оборудованием. Помимо зрительного зала и творческих мастерских там разместят большую библиотеку»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Дом культуры возводят в селе Сукко по улице Советской. Учреждение станет первым в регионе сельским клубом, возведенным по нацпроекту «Культура». В нем также планируют открыть гончарную мастерскую, хореографический и спортивный залы.

Контракт на строительство Дома культуры в Сукко заключили в апреле 2022 года и уже в мае приступили к работам. Но в июле возведение объекта было приостановлено. Мэр Анапы Василий Швец и анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров указали подрядчику на недостатки. Однако он так и не возобновил строительство, поэтому контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram