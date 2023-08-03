Путин описал развитие Кировского завода фразой Черномырдина

Президент Владимир Путин встретился с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности в Кремле. На встрече в том числе обсуждался вопрос развития Кировского завода, гендиректор предприятия Сергей Серебряков отчитался о разработке машины для инженерных войск. «С чего бы мы ни начинали, получается автомат Калашникова»,— ответил Владимир Путин, цитируя экс-премьера Виктора Черномырдина.

«Действительно, некоторое время назад предприятие находилось в сложном положении и за последние годы преобразилось технологически и с точки зрения финансового оздоровления»,— добавил президент (цитата по ТАСС).

ПАО «Кировский завод» — одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в России. Завод специализируется на выпуске тракторов, бытовой техники, турбогенераторов для ледоколов, оборудования для тепло- и гидроэнергии, а также металлургической продукции.

Согласно данным системы СПАРК, ПАО «Кировский завод» по итогам 2022 года показало большой убыток в 1,8 млрд руб. Годом ранее холдинг имел чистую прибыль в размере 789,8 млн руб. В то же время выручка от продаж за два последних года была практически на одном уровне (в 2022-м — 2,6 млрд руб., в 2021-м — 2,79 млрд руб.).

«Что бы мы ни делали — получается одно и то же: либо КПСС, либо автомат Калашникова» — фраза экс-премьера России Виктора Черномырдина, ставшая крылатой. Афоризмы Виктора Черномырдина в академической среде называют «черномырдинки» или «черномырдизмы».

Афоризмы Виктора Черномырдина — в подборке «Ъ».

Полина Мотызлевская