Присяжные в США признали россиянина Клюшина виновным в киперпреступлениях

Присяжные федерального суда в Бостоне признали российского бизнесмена Владислава Клюшина виновным по делу о киберпреступлениях. Суд признал его виновным в преступном сговоре, а также мошенничестве с ценными бумагами с привлечением электронных средств. По этим пунктам обвинения ему грозит более 40 лет лишения свободы. Об этом сообщило Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Клюшин

Фото: U.S. Dept. of Justice / Handout / Reuters Владислав Клюшин

Фото: U.S. Dept. of Justice / Handout / Reuters

Владислава Клюшина арестовали в марте 2021 года в городе Стон в Швейцарии — он прибыл туда с семьей, чтобы провести отпуск. После бизнесмена экстрадировали в США. Владиславу Клюшину, а также еще четырем россиянам были предъявлены обвинения в инсайдерской торговле с использованием кибератак.

По данным следствия, Владислав Клюшин причастен к хакерским атакам на американские компании и к проведению финансовых операций с использованием похищенной конфиденциальной информации. Следователи оценивали нелегальные доходы, полученные Владиславом Клюшиным от подобных сделок, в $82,5 млн.

Владислав Клюшин был основателем и владельцем ИТ-компании «М13», поставлявшей по заказу российских властей системы для мониторинга СМИ. «М13» разработала систему «Катюша» — ее используют в администрации президента, правительстве и других федеральных ведомствах.

В августе 2022 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Владислава Клюшина могут внести в список на обмен заключенными между РФ и США.

Подробнее о деле Владислава Клюшина — в материале «На американский берег вывели "Катюшу"».

Анастасия Ларина