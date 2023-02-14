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Коммерсантъ FM
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Присяжные в США признали россиянина Клюшина виновным в киперпреступлениях

Присяжные федерального суда в Бостоне признали российского бизнесмена Владислава Клюшина виновным по делу о киберпреступлениях. Суд признал его виновным в преступном сговоре, а также мошенничестве с ценными бумагами с привлечением электронных средств. По этим пунктам обвинения ему грозит более 40 лет лишения свободы. Об этом сообщило Reuters.

Владислав Клюшин

Владислав Клюшин

Фото: U.S. Dept. of Justice / Handout / Reuters

Владислав Клюшин

Фото: U.S. Dept. of Justice / Handout / Reuters

Владислава Клюшина арестовали в марте 2021 года в городе Стон в Швейцарии — он прибыл туда с семьей, чтобы провести отпуск. После бизнесмена экстрадировали в США. Владиславу Клюшину, а также еще четырем россиянам были предъявлены обвинения в инсайдерской торговле с использованием кибератак.

По данным следствия, Владислав Клюшин причастен к хакерским атакам на американские компании и к проведению финансовых операций с использованием похищенной конфиденциальной информации. Следователи оценивали нелегальные доходы, полученные Владиславом Клюшиным от подобных сделок, в $82,5 млн.

Владислав Клюшин был основателем и владельцем ИТ-компании «М13», поставлявшей по заказу российских властей системы для мониторинга СМИ. «М13» разработала систему «Катюша» — ее используют в администрации президента, правительстве и других федеральных ведомствах.

В августе 2022 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Владислава Клюшина могут внести в список на обмен заключенными между РФ и США.

Подробнее о деле Владислава Клюшина — в материале «На американский берег вывели "Катюшу"».

Анастасия Ларина

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