Социальная защита

Российские компании не только реализуют привычные меры поддержки сотрудников в виде покрытия расходов на добровольное медицинское страхование или предоставление бесплатного обучения, но и внедряют новые программы корпоративной социальной ответственности, направленные на решение жилищного вопроса, обеспечение страховкой на случай возникновения сложных жизненных ситуаций, профориентацию детей и оказание узкопрофильной медицинской помощи.

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Крупный — значит социальный

Инициативы, направленные на совмещение профессиональных и семейных обязанностей, уже реализуются большинством крупных российских компаний. По данным опроса, проведенного РСПП среди крупных предприятий, 53% опрошенных утвердили программы поддержки для работающих матерей, а также для сотрудниц, планирующих уйти в декрет, и для женщин, имеющих детей и/или возвращающихся на работу после декрета.

Список корпоративных программ примерно одинаков у большинства представителей крупного российского бизнеса, отмечают авторы доклада. Меры поддержки материнства и сотрудников с семейными обязанностями, как правило, включают предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков, материальные выплаты, поддержку многодетных родителей, программы профессиональной подготовки и адаптации для женщин после длительного перерыва в связи с рождением ребенка, субсидии на оплату пребывания детей в детских дошкольных учреждения, летних оздоровительных организациях.

Так, РЖД реализует комплексную программу и проводит активную работу по поддержке женщин. С 2018 года программа реализуется по шести основным направлениям: создание нормативной базы, проведение исследований, мотивация труда, развитие системы социальных льгот и гарантий, расширение возможностей в области медицинского обеспечения, улучшение условий труда, организация культурно-массовых и просветительских мероприятий по поддержке женщин и семей.

В Совкомбанке каждому сотруднику доступен бесплатный полис ДМС уже после месяца работы, включая страховку от несчастных случаев и лечение онкологических заболеваний. Для сотрудников действует и комплексная семейная программа, направленная на увеличение рождаемости: банк дарит финансовый подарок сотрудникам на рождение каждого ребенка (сумма выплаты зависит от количества детей в семье). Предусмотрены и компенсации отдыха в детском лагере для детей сотрудников, и софинансирование частных детских садов. Помимо этого банк помогает сотрудникам собрать детей в школу и подготовить их к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ. Также сотрудники компании отдыхают с семьями на тематических курортах России по софинансированию от банка.

В свою очередь, ПСБ реализует ряд программ, направленных не только на финансовое, но и на эмоциональное, физическое, социальное благополучие работников. Уже несколько лет в банке действует «Кафетерий льгот» — гибкая система мотивации, которая объединяет социальные льготы и разные опции по поддержке сотрудников. Это редкий для госбанков формат, который максимально персонализирует соцпакет для сотрудника. Каждому в соответствии с должностью выделяется лимит, который можно использовать и для родственников. В «Кафетерий льгот» входят ДМС, материальная помощь в сложных ситуациях, льготные условия на продукты банка, доплата до оклада по больничным листам по беременности и родам, возмещение спортивных занятий и много другое.

Еще одна часть социального пакета ПСБ — специальная платформа, которая помогает сотрудникам в решении бытовых вопросов. Работники банка могут получать консультации экспертов — юристов, финансистов, психологов, налоговых экспертов, консультантов по ЗОЖ, услуги автоэксперта или услуги уборки жилого помещения.

Отличительные практики

Некоторые компании применяют и особые практики для вовлечения сотрудников и повышения корпоративной социальной ответственности бизнеса. Так, в АФК «Система» одним из актуальных инструментов развития человеческого капитала являются «инвестиции влияния». Благотворительный фонд «Система», являющийся оператором социальных инвестиций компании, стал первым фондом частной корпорации, который выступил организатором и исполнителем проекта социального воздействия, рассказала директор по образовательным программам и взаимодействию с образовательными и научными организациями БФ «Система» Кристина Грекова на конференции «Демографическая политика современной России: как добиться роста вопреки прогнозам».

А в Segezha Group был запущен проект по профориентации в лесопромышленной отрасли: он включает открытие направлений подготовки в вузах и колледжах по деревообработке, закупку оборудования в образовательные организации (аналогичного тому, которое установлено на заводе компании) и проведение профориентационных лекций и экскурсий по заводу.

В группе компаний «Новард» (в структуру группы входят розничная сеть «Эконика», девелопер «Сити21» и другие компании) реализуется концепция «созидательного предпринимательства», направленная на финансовое, физическое, профессиональное и социальное благополучие семей сотрудников. В компании действует система поддержки семей с детьми в сложных жизненных ситуациях: предоставление займов, материальной помощи, оказание юридической и психологической поддержки, помощь в подборе врачей и клиник. Компания поздравляет родителей с днем рождения детей и предоставляет возможность сокращения рабочего дня 1 сентября или выхода в отпуск для родителей первоклассников и выпускников. Также для школьников—детей сотрудников ГК «Новард» ежегодно проводится мероприятие «Пятерочка», на котором награждают отличников и устраивают детские мастер-классы.

Еще одним проектом компании, направленным на поддержку семей с детьми, является программа «Создаем будущее». Она ориентирована на детей от 10 до 18 лет и их родителей. Главная задача программы — помочь в профессиональной ориентации и раскрытии потенциала школьников. Детям сотрудников помогают определить сферу интересов, а также развить «мягкие навыки» через участие в профессиональной деятельности и коммуникацию с людьми разного возраста. Кроме того, сотрудники ГК «Новард» могут принять участие в мероприятиях волонтерского проекта «Доброновард.рф», привлекающего как сотрудников, так и членов их семей. Например, в 2022 году в корпоративном театре «НовArt» было поставлено более 50 спектаклей с участием семей сотрудников.

С особой заботой

Компании инициируют и узкопрофильные программы, нацеленные на поддержку женщин и обеспечение доступа к медицинским услугам. Фармацевтическая компания «Протек» еще в 2006 году создала одноименный благотворительный фонд, основным направлением которого стала работа в рамках программы «Здоровье — людям». Одно из самых масштабных направлений деятельности фонда — обеспечение лекарствами социальных и медицинских учреждений, а также благотворительных организаций. За 2022 год, как следует из отчетности, фонд передал больницам, домам престарелых и НКО медицинские изделия и лекарства более чем на 313 млн руб.

Особое внимание в рамках деятельности фонда «Протек» уделяет своим сотрудникам, в частности оказывая поддержку семьям с детьми-инвалидами, которым требуется дорогостоящее лечение. Кроме того, восемь лет назад компания запустила программу «Новая жизнь» для помощи семьям, которые не могут родить ребенка из-за проблем со здоровьем. Пока ее участниками могут стать только работающие в компании «Протек», но в будущем проект планируют масштабировать, привлекая другие крупные компании, которые хотят реализовывать аналогичные программы для своих сотрудников. Как подсчитали в «Протеке», за 2015–2022 годы участие в проекте приняли 375 человек, родились 82 ребенка. По данным фонда, за время действия программы было оказано около 35 тыс. амбулаторных и стационарных услуг.

Компания ЕВРАЗ реализует долгосрочную программу «Производственно-оздоровительный центр „Василиса“». Работа центра направлена на рождение здоровых детей. Статистика подтверждает, что главный результат программы — снижение количества осложнений беременности и родов, прерываний беременности, анемий, рождения гипотрофических детей, случаев родового травматизма матери и плода, повышение количества детей, получающих грудное вскармливание, увеличение количества здоровых матерей и детей, повышение роли семьи в обществе. Более 56% матерей (3466 человек) пришли в центр со второй, третьей, четвертой беременностью. За счет комплексного медицинского сопровождения снижается нагрузка на медицинские учреждения Новокузнецка, где беременные женщины стоят на учете.

Арина Давыдова