Измерения качества

В России отмечается бум на создание национальных рейтингов устойчивого развития, которые в том числе пытаются измерить качество жизни. Города оцениваются и ранжируются по множеству показателей, таких как жилищные условия, возможности для заработка, состояние систем здравоохранения и образования, экология и благоустройство. И хотя текущее поколение таких индексов считается более совершенным, говорить о полной объективности невозможно. Хотя уже и эти данные потребители могут использовать как подспорье для принятия решений, например о смене места жительства.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Индекс ВЭБ.РФ

Прошлый год стал бумом национальных рейтингов и индексов устойчивого развития, которые в том числе измеряют уровни качества жизни в России. Об этом на площадке Красноярского экономического форума-2023 говорил руководитель направления анализа данных ВЭБ.РФ Никита Борисов. Свой Индекс качества жизни в городах и возможностей для развития территорий составляет и ВЭБ.РФ. Как поясняют там, инструмент нужен для комплексной оценки социально-экономической ситуации в крупнейших городах России. На базе полученных результатов предполагается формирование рекомендаций по возможным проектам улучшения качества жизни жителей как в рамках отдельных направлений, так и в целом.

Система индекса ВЭБ.РФ состоит из открытой базы знаний и профилей городов. В базу данных включены 115 городов, для которых доступны данные по более чем 200 показателям, включая жилищные условия, доход и занятость, здоровье, образование, мобильность, благоустройство, экология и т. д. Одновременно для изучения можно выбрать до шести городов и до шести показателей.

Города разделены на кластеры. Например, к группе «Космополиты» относятся города-миллионники и иные крупные центры притяжения различного рода ресурсов, к группе «С достатком» относятся крупные, средние и малые города с уровнем дохода выше, чем у большинства, а в группу «Холодные» — города с относительно неблагоприятными климатическими условиями в зимний период.

К примеру, при сравнении Ростова-на-Дону и Краснодара последний опережает первый по показателям экологии и жилищных условий, но проигрывает по показателям дохода, занятости и благоустройства. Рейтинги городов по различным показателям ВЭБ.РФ не публикует, а называет лучшие территории по тем или иным критериям. Так, Северодвинск был назван лучшим для молодых специа­листов из-за высокого уровня проникновения интернета, возможностей трудоустройства, доступности и качества общественного транспорта, а также уровня межличностного доверия.

Рейтинг АСИ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) составляет Рейтинг качества жизни, результаты которого должны указывать региональным органам исполнительной власти на лучшие практики для тиражирования. Рейтинг рассчитан на основе десяти направлений, разделенных на 141 показатель: медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, государственные услуги и сервисы, а также возможности для работы и развития своего дела. В оценках учтены как объективные показатели среды и динамика их изменений, так и субъективные показатели удовлетворенности качеством жизни.

Топ-20 регионов по интегральному показателю публикуются открыто, детальная информация по каждому субъекту передается управленческим командам региона. По итогам 2021 года в топ-5 рейтинга входили в порядке распределения мест Моск­ва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Санкт-Петербург и Татарстан. В 2022 году Москва сохранила лидерство, вторым стал Санкт-Петербург, третьим — Тюменская область, четвертое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, пятое — ХМАО.

Как поясняют в АСИ, сейчас при составлении рейтинга качества жизни исследователи оперируют тремя уровнями данных: анализом дорожной и транспортной инфраструктуры, статистикой и опросами. И, указывают в АСИ, эти три уровня надо всегда использовать вместе для получения гармоничных данных. Так, у жителя каждого города в зависимости от возрастной группы нужно уточнять, что его больше всего интересует, а это можно узнать только в рамках опроса, отмечают в АСИ.

Индекс Минстроя

Индекс формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а результаты используются в том числе для определения размера субсидии субъектам на поддержку программ формирования современной городской среды. Шесть пространств (жилье и прилегающие территории, общественно-деловая инфраструктура, улично-дорожная сеть, социально-досуговые учреждения, общегородская территория и зеленые пространства) оцениваются по критериям безопасности, комфорта, экологии и здоровья, разнообразия, современности и эффективности управления. За основу берутся 36 индикаторов, которые получают оценку от 0 до 10 баллов. Максимальное возможное значение индекса города — 360 баллов.

Общего рейтинга городов нет. Как отмечают разработчики индекса, города РФ разнообразны как по размеру, так и по климатическим условиям, и для учета этих особенностей и корректной оценки есть разделение на группы. Так, в группе крупнейших городов индекса за 2022 год лидером стала Москва, набрав 299 баллов. Жилье и прилегающие пространства столицы оценены на 49 баллов, улично-дорожная сеть — на 47 баллов, озелененные пространства — на 42 балла. А общественно-деловая, социально-досуговая и общегородская инфраструктура получили 53, 51 и 57 баллов соответственно. Аутсайдером группы крупнейших городов в индексе Минстроя за 2022 год стал Омск, набрав всего 154 балла.

Применение цифр

Гендиректор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов говорит, что некоторые существующие сегодня в России варианты рейтингов оценки качества жизни представляют собой инструменты нового поколения, сочетающие данные Росстата, ГИС (географических информационных систем) и социологических опросов. Это позволяет получить более объективную картину, чем прошлые попытки аналогичных измерений, но все факторы все равно учесть или корректно измерить невозможно, указывает эксперт.

Так, отмечает Александр Пузанов, для качества жизни оценивается уровень обеспеченности жильем. Но самый высокий показатель в данном случае может получиться в депрессивных регионах с оттоком населения, указывает он. Кроме того, продолжает эксперт, есть вопросы престижа, которые влияют на уровень цен на жилье в районах города, но не поддающиеся количественному измерению.

По словам Александра Пузанова, существующие индексы качества жизни могут применяться и потребителями, которые готовы разбираться в базах данных, например при принятии решения о переезде из одного города в другой, но лишь как один из факторов. В большей степени, по его словам, такие инструменты могут быть полезны аналитикам. Вопросами использования индексов качества жизни задаются и сами разработчики. В АСИ, к примеру, на недавней дискуссии по этой теме говорили, что на базе индексов можно строить гипотезы о том, как развивать город, какие принимать решения с точки зрения инвестиций или размещения социальных объектов.

Инна Мухина