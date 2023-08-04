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Левый уклон в политике «Спартака»

Красно-белые договорились о трансфере крайнего защитника «Олимпиакоса»

Московский «Спартак» готовит очередной трансфер на вход и в ближайшее время может объявить о переходе молдавского футболиста греческого «Олимпиакоса» Олега Рябчука. По неофициальным данным, красно-белые заплатят за него около €7 млн с учетом бонусов. Предполагается, что 25-летний новичок должен усилить левый фланг «Спартака».

Потенциального новичка «Спартака» Олега Рябчука, способного закрыть весь левый фланг, отличают прежде всего выносливость и работоспособность

Потенциального новичка «Спартака» Олега Рябчука, способного закрыть весь левый фланг, отличают прежде всего выносливость и работоспособность

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Потенциального новичка «Спартака» Олега Рябчука, способного закрыть весь левый фланг, отличают прежде всего выносливость и работоспособность

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Очень активный этим летом на трансферном рынке «Спартак», по всей видимости, скоро подпишет контракт с защитником сборной Молдавии и «Олимпиакоса» Олегом Рябчуком. Информация об интересе красно-белых к нему появилась достаточно давно, и переговоры с греческим клубом вроде бы зашли в тупик. В какой-то момент спартаковский менеджмент и вовсе переключился на другого потенциального кандидата, способного усилить позицию левого защитника,— бразильца Рожериу из «Сассуоло». Однако когда сделка находилась уже практически в финальной стадии, она сорвалась по вине итальянского клуба с формулировкой «мы не хотим иметь дело с россиянами по этическим причинам».

В итоге спартаковцы вернулись к кандидатуре Рябчука и увеличили финансовое предложение «Олимпиакосу», по данным греческих источников, до €6 млн, а с учетом бонусов эта сумма может вырасти до €7 млн. Притом что Transfermarkt оценивает текущую стоимость молдавского футболиста в €4 млн, а приобрел его «Олимпиакос» в 2021 году у португальского «Пасуш де Феррейра» за €2 млн. Греческая радиостанция Sport FM сообщила, что трансфер должен быть завершен в ближайшее время, а сам Рябчук заключит соглашение по схеме «2+1» с зарплатой €2 млн в год.

Сам по себе этот трансфер, конечно, не впечатляет. Все-таки никак не скажешь, что молдавские игроки даже уровня национальной сборной пользуются высоким спросом. Но в конкретном случае надо отметить, что Рябчук является, по сути, продуктом португальской футбольной школы, так как еще в детстве переехал с родителями в эту страну. В результате на него обратил внимание даже знаменитый «Порту», который, впрочем, потом отдал его «Пасуш де Феррейра». Зато Рябчук провел 37 матчей в довольно серьезном чемпионате Португалии, откуда перебрался в одну из ведущих команд греческой лиги. За «Олимпиакос» он отыграл 120 матчей, в том числе в еврокубках, а еще в его послужном списке 41 встреча за сборную. Сейчас Рябчук считается лучшим футболистом Молдавии и трижды подряд официально удостаивался этого звания — в 2020, 2021 и 2022 годах.

Эксперты отмечают прежде всего выносливость и работоспособность потенциального новичка «Спартака», который может закрыть весь левый фланг. В то же время он оснащен технически и активно подключается к атакам. В принципе у красно-белых уже есть футболист с таким функционалом — это Даниил Хлусевич, который к тому же сейчас набрал хорошую форму и приносит много пользы. Но, видимо, Рябчук приобретается, с тем чтобы не только составить конкуренцию Хлусевичу, но и разгрузить его в условиях насыщенного календаря.

Хотя не исключено, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль видит Рябчука в какой-то другой роли. Красно-белым пока никак не удается договориться о трансфере центрального защитника. Серб Страхиня Эракович из «Црвены Звезды» предпочел перейти в «Зенит», а переход колумбийца Давинсона Санчеса из английского «Тоттенхема» сорвался примерно по тем же причинам, что и Рожериу из «Сассуоло».

Кстати, в истории с Рябчуком тоже нельзя дать гарантии, что что-нибудь в последний момент не пойдет не так. Несмотря на всю трансферную активность «Спартака», пока ему удалось подписать только двух новичков — Тео Бонгонду и Хесуса Медину. Причем любопытно, что оба, как и Рябчук, игроки с ударной левой ногой. Так что в селекционной политике красно-белых пока наблюдается своеобразный левый уклон.

Александр Ильин

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