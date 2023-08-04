Острова приняли в группу

Клуб «Клаксвик», общая стоимость заявки которого эквивалентна стоимости одного средненького игрока, совершил то, что, кажется, обречено остаться главной сенсацией лета в континентальном футболе. Вслед за венгерским «Ференцварошем» он выбил в квалификации Лиги чемпионов другого крепкого соперника — шведский «Хеккен» — и стал первым представителем Фарерских островов, обеспечившим себе участие в групповой стадии еврокубков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Клаксвик» (в синих футболках) стал первой командой с Фарерских островов, пробившейся в групповой этап еврокубка

Фото: Adam Ihse / TT News Agency / AP «Клаксвик» (в синих футболках) стал первой командой с Фарерских островов, пробившейся в групповой этап еврокубка

Фото: Adam Ihse / TT News Agency / AP

Это был тот редкий случай, когда европейские футбольные журналисты, в том числе из таких «больших» изданий, как The Guardian, которые привыкли, что им нет никакого дела до того, что творится на ранних стадиях еврокубковой квалификации в июле или в начале августа, в разборках тех, кто, как ни крути, обречены оказаться потом, когда подключатся сильнейшие, статистами, были вынуждены изменить своим привычкам и посвятить ей вполне солидные по объему обзоры. Повод был слишком веским. А подарил его клуб, обозначая место которого в европейском футболе, все, конечно, приводили примерно одни и те же цифры. Он из страны с населением около 54 тыс. человек — маловато даже для микрорайона крупного города. А в самом местечке, в котором клуб базируется и которое, собственно, дало ему название, проживает всего 5 тыс. жителей. Вместимость домашнего стадиона — ровно половина от их количества. Так что его как-то даже странно называть крохотным, хотя вообще-то по привычным для этих экспертов — ну, допустим, британских — меркам он настоящая миниатюра.

Или вот еще одна цифра — €2,77 млн. Это совокупная стоимость заявки «Клаксвика» по версии Transfermarkt. За эту сумму сегодня днем с огнем не сыщешь игрока хотя бы с минимальным опытом игры на топовом уровне. А здесь она «распылена» на пару десятков футболистов, самые дорогие из которых — защитник Патрик Да Силва и центральный хавбек Халлур Ханссон оценены в €300 тыс. А есть еще, например, шведский вратарь Джонатан Юханссон, которому Transfermarkt присвоил цену в €25 тыс., наверное, исключительно потому, что должна она быть у каждого, даже у 31-летнего игрока, хотя в действительности им никто не интересуется и никто никогда уже не купит. Во всяком случае, так казалось до позднего вечера вторника.

Эта заявка — список ничем не примечательных, никому не известных персонажей, некоторые из которых — не востребованные на родине легионеры из Норвегии, Дании, Швеции или Сербии, а некоторые — свои, местные. Кое-кто часто выступает за сборную Фарерских островов. Но это ведь так себе реклама, учитывая ее статус: уже, наверное, не «карлик», потому что иногда бодается с середнячками вроде литовцев, македонцев или косовцев, а в прошлом году умудрилась в Лиге наций одолеть турок, но все же от полноценных «карликов» недалеко ушла.

И зная все это, то, что совершил «Клаксвик», уже и в самом деле выглядит заслуживающим признания чем-то особенным. «Ференцварош» и «Хеккен» — с одной стороны, клубы, которые, разумеется, не ровня завсегдатаям Лиги чемпионов. А с другой, никто ведь особенного не удивился бы, если бы какой-то из них прорвался в ее групповой этап. «Ференцварош», в конце концов, совсем недавно, в 2020 году, в нем побывал. Чемпионаты, в которых они только что завоевали золото,— на порядок сильнее фарерского, всегда поставляют таланты на рынок, в том числе для «большой пятерки». А если уж брать все ту же стоимость заявок, рассчитанную Transfermarkt, то разница просто космическая: у «Хеккена» — €21,3 млн, у «Ференцвароша» — и вовсе под €50 млн.

В каждом из этих двух противостояний «Клаксвик» был не просто аутсайдером, а аутсайдером безусловным, безнадежным. Но «Ференцварош» после выездных 0:0 получил от него 0:3 дома (и это поражение стоило тренерского поста в венгерском клубе бывшему наставнику сборной России Станиславу Черчесову), а «Хеккен», дважды сыграв с фарерским оппонентом вничью — 0:0 и 3:3, уступил ему в серии пенальти, увенчавшей ответный матч в Гётеборге. Она сделала героем недели копеечного Джонатана Юханссона, чуть не поменявшего футбол на более надежную работу электриком, а клаксвикскому прорыву придала оттенок исторического. Клуб с Фарерских островов еще никогда не играл в групповой стадии еврокубков. А «Клаксвик» в ней теперь точно сыграет. Не основного, может быть, еврокубка, но какого-то попроще точно.

Помогла реформа Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), запустившего в придачу к Лиге чемпионов и Лиге Европы еще и Лигу конференций. До групповой стадии еврокубка номер один у тех, кто преодолел два раунда, теперь еще столько же. Но проигравшие в ближайшем автоматически отправляются в раунд play-off Лиги Европы — последний перед формированием квартетов. А те, кто и в нем потерпит поражение, сразу перекочуют в группу Лиги конференций.

Вариант для «Клаксвика» в любом случае уже сказочный. Но сейчас, на волне заслуженной эйфории, он наверняка мечтает о том, чтобы не вылетать из квалификации именно к Лиге чемпионов как можно дольше. Тем более что в третьем отборочном раунде его ждет норвежский «Молде» — клуб приблизительно из той же «ценовой ниши», что и «Ференцварош» с «Хеккеном». Плюс, клуб, к битвам с которым тренерский дуэт «Клаксвика» из Магне Хусета и Даниэля Берга Хестада будет готовить команду с особым воодушевлением и нетерпением. Хусет и Берг — норвежцы. А за «Молде» они в свое время провели на двоих девять сотен матчей. Такое вот поднимающее градус интриги совпадение.

Алексей Доспехов