Чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров умер в 17 лет после укуса клеща

17-летний российский спортсмен, чемпион страны по хоккею с мячом среди юниоров Евгений Хвалько скончался на 18-м году жизни после укуса клеща, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Кузбасс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Хвалько

Фото: Федерация хоккея с мячом Евгений Хвалько

Фото: Федерация хоккея с мячом

«Талантливый хоккеист скончался 2 августа 2023 года в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом»,— пояснили представители клуба, за который выступал Хвалько. В пресс-службе команды пояснили, что молодой игрок несколько недель назад заболел клещевым энцефалитом после укуса клеща. Медики долгое время боролись за жизнь спортсмена, но спасти его им в итоге не удалось.

Евгений Хвалько — сын известного полузащитника и тренера «Кузбасса» Евгения Хвалько-старшего. Звание чемпиона России по хоккею с мячом среди юниоров в составе молодежной команды «Кузбасса» Хвалько-младший завоевал в апреле нынешнего года. В предыдущем сезоне Хвалько-младший успел сыграть и на взрослом уровне, набрав 20 очков в матчах высшей лиги чемпионата России по хоккею с мячом.

Александр Кислов