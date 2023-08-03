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Коммерсантъ FM
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Минсельхоз приостановил прием заявок на льготные кредиты из-за повышения ключевой ставки

Минсельхоз России приостановил прием заявок на льготное кредитование из-за решения Центробанка повысить ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Об этом сообщил директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов.

«По льготному кредитованию у нас, не буду скрывать, есть определенные сложности. У нас в связи с изменениями ключевой ставки прием новых заявок на кредитование пока приостановлен»,— сказал господин Некрасов на форуме «День поля», передает «Интерфакс».

При этом Роман Некрасов подчеркнул, что Минсельхоз совместно с Минфином работает над увеличением средств, выделяемых для льготного кредитования. Тем самым ведомство планирует продлить работу программы в перспективе. Сроки приостановки приема заявок он не уточнил.

В рамках льготного кредитования предоставляются займы на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Ставка составляет до 5% годовых. Краткосрочный кредит выдается на срок до года, инвестиционный — на срок от 2 до 15 лет.

В 2023 году на краткосрочные кредиты было выделено 16,5 млрд руб., на новые инвестиционные кредиты — 5 млрд руб. Еще 136,4 млрд руб. выделили для обслуживания обязательств по ранее заключенным кредитным договорам.

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