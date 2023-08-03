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Коммерсантъ FM
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В Иркутске сбросы с ГЭС привели к подтоплению дачных участков

Увеличение сбросных расходов с Иркутской ГЭС до 3 тыс. кубометров в секунду привело к подтоплению 21 дачного участка и 6 дачных домов в садоводческом товариществе «Елизовское», находящемся на островах на реке Ангаре в Иркутске. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, решение об увеличении сбросов было принято Енисейским бассейновым водным управлением в связи с высокой приточностью в озеро Байкал.

«В подтопленных домах люди пребывают сезонно, в настоящее время там никто не проживает. Остальные граждане оповещены о повышении уровня воды, им предложена эвакуация»,— добавляют в ведомстве.

В ГУ МЧС также отмечают, что ситуация в нижнем бьефе Иркутской ГЭС «находится под контролем».

Влад Никифоров, Иркутск

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