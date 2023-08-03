На Алтае конфликт между директорами турбаз закончился убийством

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела о конфликте между директорами туристических баз, закончившийся убийством. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, в 2018 году обвиняемый приобрел земельный участок рядом с озером Белое для строительства базы отдыха. По соседству располагалась туристическая база другого коммерсанта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Между бизнесменами на протяжении нескольких лет происходили конфликты из-за грохота строительной техники, которая мешала отдыхать туристам.

Согласно версии следствия, в августе 2022 года после очередной ссоры обвиняемый предложил коммерсанту выехать в лес на квадроциклах для разговора наедине. Там он до смерти избил директора турбазы, а тело отвез в фельдшерский пункт. Допрашивавшим его полицейским мужчина рассказал, что обнаружил потерпевшего в лесу в бессознательном состоянии, когда проезжал мимо.

Однако следствие опровергло эту версию. Мужчину задержали и предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы).

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Илья Николаев