Песков призвал чиновников не говорить на птичьем языке канцеляризмов

Чиновникам нужно говорить на «простом русском языке», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». По его мнению, говорить нужно так, чтобы это было несложно пересказать. Как считает господин Песков, нужно также убеждать граждан, что государство делает все правильно.

«Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на птичьем языке. И когда чиновник выступает, например, по телевизору и пытается людям что-то рассказать, люди иногда от этого просто расстраиваются. И это то, что я не люблю. Надо всегда использовать простой русский язык, так, чтобы это было несложно пересказать»,— сказал господин Песков участникам смены «Убеждать», организованной АНО «Диалог» и «Мастерской новых медиа».

По мнению представителя Кремля, канал информации имеет второстепенное значение. Российским властям важны смыслы, которые они передают через эти каналы, отметил он. Как объяснил господин Песков, есть смыслы, которые «должны консолидировать всю страну, все общество».

Также пресс-секретарь президента отметил, что государству нужно отстаивать «свои интересы, свою правоту внутри себя, перед своими гражданами». «Их нужно убеждать, что то, что делает государство,— это правильно»,— считает он. «И надо отстаивать свои интересы перед другими странами. Это очень сложный процесс, и тем не менее это нужно делать днем и ночью. Или вы убеждаете своего брата или сестру, или вы убеждаете другую страну. Это то же самое»,— добавил Дмитрий Песков.

Леонид Уварчев