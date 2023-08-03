Проект главного корпуса филиала МГУ в Сарове прошел госэкспертизу

Госэкспертиза одобрила проект по строительству главного корпуса филиала МГУ в Сарове (Нижегородская область), на территории Национального центра физики и математики (НЦФМ). Как сообщает пресс-служба НЦФМ, заказчиком проекта выступает госкорпорация «Росатом».

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В главном здании филиала МГУ смогут одновременно обучаться около 500 студентов и аспирантов. Общая площадь учебного корпуса составит около 23 тыс. кв. м. Здесь где будут расположены учебные аудитории, лаборатории, блок компьютерных классов, коворкинги, конференц-зал, выставочное пространство, столовая, помещения для преподавателей и администрации МГУ.

Строительство всего имущественного комплекса МГУ Саров будет проходить в три этапа. На первом и втором будут созданы два жилых корпуса жилья студентов и четыре корпуса служебного жилья для преподавателей, инженерные коммуникации и КПП. На третьем этапе будут построены главный учебный корпус МГУ Саров, третий корпус жилья для студентов и КПП.

Как писал «Ъ-Приволжье», Национальный центр физики и математики создается по поручению президента РФ Владимира Путина для исследований мирового уровня. Основной центра станут научно-исследовательские корпуса, лаборатории, IT-центры и учебный корпус филиала МГУ. Центр планируют построить к 2025 году. Объем финансирования составляет 5 млрд руб.

Андрей Репин