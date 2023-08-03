«Сбер» за полгода заработал 737,5 млрд рублей

Сбербанк представил сокращенные результаты по МСФО за первые шесть месяцев 2023 года. В период с января по июнь чистая прибыль «Сбера» выросла до 737,5 млрд руб. Рентабельность капитала кредитной организации — 25,5%. Чистая прибыль за второй квартал составила 380,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Сбера» Герман Греф

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Глава «Сбера» Герман Греф

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Во втором квартале мы выдали максимальный за всю историю объем кредитов — более 6,6 трлн руб. Кредитный портфель вырос на 7% за квартал и приблизился к 35 трлн рублей. Средства клиентов также растут высокими темпами — рост за квартал составил 9,2%. "Сбер" укрепил рыночные позиции на всех ключевых банковских рынках»,— прокомментировал результаты банка его глава Герман Греф.

Чистые процентные доходы «Сбера» по результатам апреля—июня составили 597,6 млрд руб. Роста показателей удалось добиться за счет увеличения объема работающих активов и восстановления маржинальности бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в банке. Всего за первое полугодие чистые процентные доходы выросли до 1,2 трлн руб.

Чистые комиссионные доходы также показали положительную динамику во втором квартале и достигли 186,9 млрд руб. из-за роста доходов от операций с банковскими картами и рассчетно-кассового обслуживания. В первом полугодии 2023 года чистые комиссионные доходы составили 358 трлн руб.

По итогам апреля—июня вырос и розничный кредитный портфель «Сбера» — 13,9 трлн руб. (+7,3% за квартал и +12,1% с начала года). Ипотечный портфель превысил 8,5 трлн руб. (+8,1% за квартал и +13,2% с начала года). Портфель потребительских кредитов составил 3,8 трлн руб. (+5,3% за квартал и +8,1% с начала года).

Операционные расходы Сбербанка выросли до 216,3 млрд руб. во втором квартале. Как уточнили в банке, таких результатов удалось добиться за счет масштабного сокращения операционных затрат в 2022 году. За первое полугодие текущего года операционные расходы составили 398,2 млрд руб. Во втором квартале отношение расходов к доходам составило 26,1%, за первое полугодие 2023-го — 25,5%.

Согласно сокращенным финансовым результатам Сбербанка по РСБУ за шесть месяцев 2023 года, чистая прибыль банка составила 727,8 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%. Только за июнь «Сберу» удалось заработать 138,8 млрд руб.

Подробнее о доходах российского банковского сектора за первое полугодие — в материале «Ъ» «Банкам перевелась комиссия».