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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль «Сбера» за полгода составила 727,8 млрд рублей

Сбербанк представил сокращенные финансовые результаты за шесть месяцев 2023 года. Чистая прибыль банка составила 727,8 млрд руб. При этом за июнь «Сбер» заработал 138,8 млрд руб. чистой прибыли, говорится в пресс-релизе.

«Июнь стал сильным завершением полугодия. Мы перешагнули отметку в 80 млн ежемесячных пользователей Сбербанк Онлайн и 107 млн активных клиентов. Выдачи розничных кредитов за месяц стали рекордными за всю историю, а средства физических лиц выросли на 3,7% за месяц. Также мы закрыли сделку по продаже европейского бизнеса, что нашло позитивное отражение в финансовом результате»,— заявил президент «Сбера» Герман Греф.

Уточняется, что «существенное положительное влияние» на финансовый результат оказало закрытие в прошлом месяце сделки по продаже 100% акций «дочки» «Сбера» в Австрии — Sber Vermgensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG). Сумма сделки не раскрывалась.

Розничный кредитный портфель в июне вырос на 2,6%, с начала года — на 12,4%, превысив 13,5 трлн руб. Частным клиентам в июне было выдано почти 720 млрд руб., что стало рекордом. Объем средств физических лиц в Сбербанке в июне вырос на 3,7%, юридических лиц — на 4,4%. С начала года объем средств физлиц в банке увеличился на 8,4%, юрлиц — на 8,2%.

В июне Центробанк возобновил раскрытие отчетностей кредитных организаций. Они доступны с рядом значительных исключений, касающихся, в частности, валюты, ценных бумаг, детализации кредитных и депозитных счетов, в том числе в разбивке на резидентские и нерезидентские.

Подробности — в материале «Ъ» «Отчетность без лишних цифр».

Лаура Кеффер

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