В Свердловской области перед началом учебного года резко вырос спрос на учителей

В Свердловской области к концу июля спрос на учителей оказался на 18% выше, чем был в июне. При этом число резюме педагогов за месяц снизилось на 28%. Соответствующее исследование провел сервис «Зарплата.ру». Сейчас в школах особенно востребованы учителя математики, информатики, русского языка и литературы, английского языка, а также педагоги начальных классов.

Учителям на Урале предлагают зарплаты от 15 до 80 тыс. руб. Размер ставки зависит от опыта, занятости и места работы. Средняя зарплата в июле составила 34,3 тыс. руб., что на 8% больше, чем в прошлом году.

По данным исследования, спрос на преподавателей последние два года остается на достаточно высоком уровне. На кадры значительно повлияла пандемия коронавируса, из-за которой часть педагогов не смогла вернуться к преподавательской деятельности. Кроме того, за последние годы выросла востребованность учителей, поскольку появилось больше онлайн-школ и курсов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте