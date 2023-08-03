Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 3 августа

11:20. 2 августа украинские силовики обстреляли гражданскую инфраструктуру Белгородской области 91 боеприпасом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Под огонь попали семь районов и городских округов.

11:00. Орловская «народная дружина» «Бригада Катукова» будет задействована в охране порядка в Орле в период празднования 80-й годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

10:30. Правительство Белгородской области примет решение о формате обучения в приграничных школах после 25 августа. Об этом губернатор Вячеслав Гладков рассказал в ходе прямого эфира, отвечая на претензии родителей из-за неопределенности за месяц до начала нового учебного года.

8:29. Орловские власти собрали очередной груз для военных, который в ближайшее время будет передан в Херсон саперам и военным медикам. В этих подразделениях служат бойцы из Орловской области. Сбор курировал глава Орловского округа Роман Жуков. В груз вошли бензопилы с расходниками, бензиновые генераторы, строительные материалы, различные инструменты, электрокабели, средства от насекомых, саперные щупы, максировочные сети, спальные мешки, футболки, носки, кроссовки, запчасти для автомобилей, медикаменты и продукты питания. Также будут переданы тактические шлемы, разгрузочные жилеты и антидроновые ружья.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 2 августа