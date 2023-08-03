На юге Екатеринбурга большие пробки из-за затопления участка дороги

В Екатеринбурге затопило участок под мостом на улице Щербакова на юге города из-за прорыва трубы системы холодного водоснабжения. Из-за этого, как пишет E1.ru, жители района города Уктус не могут выехать в другие части Екатеринбурга.

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«Яндекс Карты» оценивает пробки в городе в четыре балла. Проблемы наблюдаются на улицах Щербакова, Лыжников, Походной, Просторной, Молодогвардейцев, Самолетной. ГИБДД сообщило о частичном ограничении движения. Администрация города отметила, что ведется откачка воды. На двух остановках закрыто движение троллейбусов, два автобусных маршрута направлено в объезд участка.

Екатеринбургский «Водоканал» сообщил, что авария локализована. Специалисты устраняют ее последствия. Ожидается, что время работ составит около суток.

Леонид Уварчев