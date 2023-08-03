Михаил Котюков зарегистрирован кандидатом в губернаторы Красноярского края

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков получил удостоверение кандидата на пост главы региона. Решение о регистрации избирательная комиссия края приняла 3 августа, сообщил Telegram-канал красноярского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Сибирь», господин Котюков был назначен врио губернатора 20 апреля этого года. Он сменил на этом посту досрочно ушедшего в отставку Александра Усса. Кандидатом на пост губернатора на выборах, которые пройдут 8-10 сентября, Михаила Котюкова выдвинула «Единая Россия».

Ранее, 2 августа, крайизбирком зарегистрировал двух кандидатов. Удостоверения получили вице-спикер законодательного собрания Красноярского края Андрей Новак (КПРФ) и депутат регионального парламента Максим Маркерт («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»).

31 июля крайизбирком принял решение известить еще двух кандидатов - руководителя фракции ЛДПР в заксобрании Александра Глискова и краевого депутата от партии «Зеленые» Ирину Иванову - «о выявленных недостатках в документах, представленных в комиссию для регистрации». Эти недостатки должны были быть устранены не позднее 2 августа. Если эти кандидаты будут зарегистрированы, в выборах красноярского губернатора примут участие пять человек.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский