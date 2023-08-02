Выборы стучатся в дверь

Центризбирком (ЦИК) в среду принял постановление о пилотном проекте «Мобильная УИК», в рамках которого будет проводиться подомовой обход избирателей для информирования их о выборах. Члены избиркомов расскажут гражданам о времени и месте голосования, его доступных формах, зарегистрированных партиях и кандидатах. В ходе обсуждения некоторые члены ЦИКа выразили опасения, что из-за слишком тонкой грани между информированием и агитацией проект может превратиться в инструмент обеспечения высокой явки и поддержки «правильных» кандидатов. Но коллеги заверили их, что все избиркомовцы знают о недопустимости агитации, а избирательная система настолько прозрачна, что подобный перекос не останется незамеченным.

В проекте «Мобильная УИК» в этом году примут участие 78 регионов. По данным ЦИКа, «обходчиками» станут более 55 тыс. человек из более чем 10 тыс. участковых избиркомов (УИК), а в Карачаево-Черкесии, Крыму, Воронежской и Самарской областях и на Чукотке будут задействованы 100% УИК. «Когда нас коллеги спрашивали, вправе ли мы это делать, я всем напомнила советскую практику поквартирного обхода,— сказала, представляя проект, член ЦИКа Эльмира Хаймурзина.— А еще у нас в законе написано, что полномочиями УИК являются информирование и уточнение списка избирателей».

Госпожа Хаймурзина рассказала, что все участники проекта прошли обучение, а особый акцент был сделан на эффективной коммуникации и стрессоустойчивости. Специальное мобильное приложение будет помогать выстраивать разговор с избирателями без «лирических отступлений», подчеркнула член ЦИКа. По ее словам, проведение подомового обхода «повысит интерес избирателей к выборам и к участию в жизни своей страны».

Обход граждан пройдет в две волны: с 7 по 20 августа и с 25 августа по 6 сентября, но некоторые регионы могут сдвигать эти даты — например, в Самарской и Ярославской областях проект стартовал 1 августа.

Подключившаяся к заседанию по видеосвязи глава ярославского облизбиркома Елена Новик сообщила, что за первый день члены УИК обошли 20 тыс. квартир и в целом граждане принимают их без негатива, проявляя интерес к избирательным процессам: «Избирателям, оказывается, очень интересно знать, кого же они выбирают». Кроме того, по итогам первого дня выяснилось, что в сельской местности и в частном секторе люди чаще соглашаются на беседу и приглашают пройти в дом, а в многоквартирных домах избиратели более сдержанны. «А еще мы заметили, что в первой половине дня избиратель больше открыт для беседы, чем в вечернее время»,— поделилась госпожа Новик. Обходчики, по ее словам, хоть и устали, но все равно «были достаточно довольны, даже где-то немножко веселы».

Несмотря на эти положительные отзывы, между членами ЦИКа возникла дискуссия. Так, Николай Левичев напомнил, что в СССР демократия, выборы и голосование «носили так называемый плебисцитный характер»: не было альтернативных кандидатур и граждане могли отвечать только «да» или «нет». В связи с этим он выразил опасение, что информирование может перерасти в агитацию.

Также член ЦИКа боится, что тему поквартирного обхода могут использовать недобросовестные «лихие люди» и под видом членов УИК, «помахав беджиком», получать доступ в квартиры.

Борис Эбзеев поддержал коллегу, сказав, что грань между информированием и агитацией «очень тоненькая» и в условиях партийности членов УИК перейти ее будет не только просто, но и желательно. Поэтому член ЦИКа предложил подумать над разработкой соответствующих гарантий. Он также отметил, что поквартирный обход на выборах президента Узбекистана-2017, о котором упомянул Николай Левичев, имел не только заявленную цель создания более точного реестра избирателей: «Такой опыт использовался для обеспечения 100-процентной явки и близкой к 100-процентной поддержки желательного кандидата. Я бы очень не хотел, чтобы у нас это переросло именно в такую практику».

Эльмира Хаймурзина в ответ подчеркнула, что во время методических занятий в регионах членам комиссий регулярно напоминают о запрете на агитацию: «И они это очень хорошо понимают. Есть очень важный контролирующий фактор: это максимальная, донельзя уже, мне кажется, прозрачная и открытая избирательная система РФ». По ее словам, избиратели уже начали писать в ЦИК письма с отзывами о поквартирном обходе, хотя проект еще не развернулся полномасштабно. И если вдруг информирование перерастет в агитацию, то об этом наверняка станет известно из соцсетей, за которыми в ЦИКе будут внимательно следить, добавила госпожа Хаймурзина.

Зампред ЦИКа Николай Булаев, в свою очередь, рассказал, что накануне заседания тоже прочитал одно письмо от «небезынтересного человека из Рыбинска», который переживает о возможных проблемах и перегибах при реализации проекта. «В целом доброжелательное письмо о том, как можно этот проект реализовать, чтобы он людьми был принят»,— пояснил господин Булаев.

Он согласился, что у членов УИК есть некоторые соблазны, но указал, что «тестирование проекта важно, потому что впереди главная кампания страны»: «Мобильная УИК» будет применяться на президентских выборах-2024, поэтому ЦИКу нужно понимать, где его лучше не применять.

Финансовая сторона реализации нового проекта, включая вопросы дополнительной оплаты работы членов УИК, на заседании ЦИКа не обсуждалась. Хотя, например, избирком Воронежской области, где в эксперименте участвуют 100% УИК, накануне решил увеличить на 84 млн руб. бюджет выборов губернатора как раз для адресного информирования избирателей. По данным издания «Блокнот Воронеж», за посещение одного домовладения членам УИК заплатят по 100 руб. Глава облизбиркома Илья Иванов пояснил “Ъ”, что планируется проводить персональное адресное информирование избирателей о выборах и формах волеизъявления, включая дистанционное электронное голосование. Вопрос “Ъ” об оплате 100 руб. за каждое проинформированное домовладение он оставил без ответа.

Елена Рожкова; Сергей Толмачев, Воронеж