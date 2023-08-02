В этот день мы награждали как могли

2 августа в Кремле президент России Владимир Путин наградил бойцов специальной военной операции и мирных граждан государственными наградами, а специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников отмечает, что столько Героев России в Екатерининском зале Кремля может быть, конечно, только в военное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родные Героя России Дениса Иванова впервые оказались в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Родные Героя России Дениса Иванова впервые оказались в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Эта церемония отличалась тем, что на ней награждали прежде всего участников боевых действий.

— Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России,— сказал президент.— Вы пришли на передовую с единой целью: быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны.

Ну или просто мобилизовали.

Звезды Героев вручали посмертно: полковнику Денису Иванову и гвардии капитану Роману Воробьеву.

— Они ушли из жизни, но ушли как герои, не дрогнув и не отступив,— добавил президент.

То есть это происходило, видимо, уже во время украинского контрнаступления.

Звезду Романа Воробьева получила молодая вдова, которая что-то тихо спрашивала у президента. Она могла бы и попросить — и все бы получила. И было бы, между прочим, хорошо.

За полковника Иванова тоже вышла получать вдова, но и маленькие мальчик и девочка тоже. Владимир Путин слушал то, что ему говорила эта женщина, и гладил девочку по голове. Потом, когда церемония закончилась и принесли бокалы с шампанским, все повторилось: она говорила, он гладил девочку. Она, лет шести, была в черном платье и с черным ободком в волосах.

Ордена и медали получили сотрудники МВД и Росгвардии. Сотрудники Минобороны, видимо, получают своим чередом.

Владимир Путин, анонсируя награждение, высказался про космонавта, который получил звезду Героя раньше, в мирное время:

— За плечами Антона Николаевича Шкаплерова, который награжден вторым в истории России орденом Гагарина, четыре космические экспедиции, в том числе как командира экипажа, суммарно — более 700 суток на МКС (Международной космической станции.— “Ъ”), включая совместную работу со съемочной группой фильма «Вызов».

Впрочем, ни исполнительницы главной роли актрисы Юлии Пересильд, ни режиссера Клима Шипенко среди награждаемых не было. Однако по всем формальным признакам они проходят этот конкурс. По фактическим — тем более. Так что придется наградить, если по-честному. И Госпремией тут не отделаешься.

— Большой вклад в развитие российской литературы вносит писатель, ученый, общественный деятель Бронтой Янгович Бедюров,— отметил президент.— В его произведении «Слово об Алтае» представлены обширные исторические и фольклорные материалы, и главное — книга наполнена любовью к родному краю, к его народу. Хранитель культурных и духовных традиций Алтая Бронтой Янгович всегда отстаивал единство России — одной нашей большой Родины!

А вот Бронтою Бедюрову еще предстояло сказать свое слово на этой церемонии. И не одно.

Отметили маму главы Чечни Рамзана Кадырова. Когда-то ведь это должно было произойти.

— Служению людям посвятила всю свою жизнь меценат, благотворитель, общественный деятель Аймани Несиевна Кадырова,— произнес Владимир Путин.— Почти 20 лет Аймани Несиевна возглавляет Фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. За эти годы помощь и поддержку получили сотни тысяч людей.

Аймани Кадырова, пожилая женщина, находилась в том состоянии, когда ничего не говорят и не просят. Молча она приняла происшедшее с ней. Я думаю, она молила Аллаха об одном: чтобы это закончилось скорее и чтобы никогда больше не начиналось снова.

Военные тоже молча, один за другим, принимали награды. Они уже все сказали.

И только трое военных не смогли промолчать. Конечно, казаки. Не для того они родились на свет. Начали по-разному, закончили одинаково:

— Служу Отечеству, казачеству и вере православной!

Но за всех промолчавших высказался, как и должно быть, артист Владимир Винокур.

Все, что лежало на душе у людей в первых рядах в Екатерининском зале, вырвалось наружу из него:

— Я хочу пожелать вам самого главного! — обратился он ко всем, а прежде всего к президенту в третьем лице, чтобы не выглядело как откровенное славословие, надо полагать.— Вы знаете все, какая нагрузка на нашем президенте, но, слава богу, он у нас физически развит, спортивный! Я радовался, видя вас на коне...

— Ну все,— удовлетворенно кивнула корреспондент одного из федеральных телеканалов, услышав эти слова.— Есть концовка сюжета!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Винокур проанализировал состояние умов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Винокур проанализировал состояние умов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Коллеги одобрительно засмеялись, а я даже мысленно пожалел ее: ну что, не понимала, бедняжка, что теперь у всех сюжетов на федеральных каналах будет одинаковая концовка?

— И как вы поднимаетесь по трапу самолета!..— продолжал тем временем Владимир Винокур.— Потому что есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут взобраться, и поздороваться не знают с кем (он профессионально спародировал президента США Джозефа Байдена, сделав мелкими шажочками дугу на 180 градусов вокруг микрофона с протянутой в никуда рукой). А вы всех узнали сегодня...

Сравнение было, конечно, выгодное и даже беспроигрышное. Но это все-таки было преувеличение. Большинство награждаемых Владимир Путин видел первый и, скорее всего, последний раз в жизни.

Закончил Владимир Винокур тем не менее рискованно:

— И желаю всем нам самого главного — мира в нашем доме!

— Для меня большая честь получить эту высокую награду за оценку моего скромного труда,— произнес лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он, между прочим, получил в этот день орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

— Так совпало, и я очень этому рад, что столь высокая награда мне вручается в День воздушно-десантных войск. Я хочу, пользуясь возможностью, поздравить всех десантников, а это стратегический резерв Верховного главнокомандующего!.. Ваш, Владимир Владимирович!.. Который сегодня с честью выполняет свой долг на передовой специальной военной операции. Я не сомневаюсь: знамя победы мы обязательно водрузим над обломками нацизма и не посрамим наших предков. Победа будет за нами! Иного не дано. Слава ВДВ!

Кто-то же должен был 2 августа произнести эти слова в Кремле. Хорошо хоть здесь фонтана, кажется, нет.

Вот теперь праздник можно было считать состоявшимся. Но и вопрос теперь остается: а что же Сергей Миронов сделает с кувалдой, которую ему подарил Евгений Пригожин?

Вопрос причем с каждым днем становится все более принципиальным.

Бронтой Бедюров, алтайский писатель, получивший орден Дружбы, высказался от души:

— Начиная с московских царей — Ивана Грозного, Бориса Годунова, петербургских императоров и советских руководителей-генсеков, никто не говорил о нашем Алтае, откуда я родом, и их нога не ступала!

Говоря о «нашем Алтае», он имел в виду Горный Алтай. Именно туда, он намекал, не ступала нога всех этих людей.

О том, что 2 августа — день ВДВ, уже было сказано. Но это было не все про 2 августа:

— В этот знаменательный день дважды — Ильин день и день полнолуния — в столице нашей вечной и великой Родины Москве происходит особенная церемония,— обратил внимание Бронтой Бедюров.

Денек-то складывался просто адский.

Мне к тому же показалось, что в свободное время Бронтой Бедюров ведет «Урок о важном» в школе. По крайней мере именно у него отлично бы получилось.

— Россия — государство многонациональное, расположенное между тремя океанами от севера до юга, с востока до запада, и в России проживает множество народов,— повествовал он у микрофона в Екатерининском зале,— но в нашей стране нет лишних народов! Каждый народ независимо от его количества особенный и имеет свои функции. И это я хочу повторить особенно сейчас, когда я вижу воинов в условиях текущей ситуации! Так же как 80–82 года тому назад, когда стоял вопрос о судьбе, о существовании нашей Родины, сегодня наши воины, наши народы с особенным чувством осознают свою принадлежность к России, к российскому гражданству!

Воины не спорили. Народы тем более.

— Особенно важно подчеркнуть, что народы, как и дети, вырастают из детских штанишек,— продолжал Бронтой Бедюров.— Мы являемся особенной — российской! — цивилизацией!.. И сегодня нет ни одного народа, который не ценил бы свое российское гражданство... Где это было видано, чтобы угрожали единству нашей Родины за всю нашу историю? Где это было видано, чтобы угрожали самому руководителю нашего государства?

Переход к повестке Международного уголовного суда был неожиданным, но не омрачил праздника.

— Этому не быть! — решил Бронтой Бедюров.— Они не понимают, что Россия имеет не только военные, не только политические силы! У нас есть и другие силы. Как писатель я хочу подчеркнуть вторую сторону. У нас есть другая армия, тоже великая армия,— это литературная армия: от Ломоносова, Державина, Пушкина, Лермонтова и кончая уже современными писателями, которые в первые же дни Великой Отечественной войны были на фронте! Нас много! В этом отношении я подчеркиваю, Владимир Владимирович, что наша литература — русская и многонациональная. А такого нет ни в Европах, ни в Америках!.. Поэтому в завершение хочу сказать, что литературная армия России никогда не подводила и не будет подводить!

Наверное, писатель хотел сказать «не подведет». Но и так было неплохо.

Литературная армия России не даст в обиду президента, пообещал таким образом Бронтой Бедюров. И возможно, это было именно то, что так нужно было услышать сейчас президенту России.

Да и вообще, отрадно было узнать, что у России есть еще одна готовая армия. Никакая, даже частичная, мобилизация и правда не нужна. Есть кого отправить на передовую.

Впрочем, Бронтой Бедюров и так чувствовал себя на передовой. А если писатель что-то чувствует, то так уже и есть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сразу несколько военных стали Героями России. А уж в глазах девушек выросли в былинных богатырей

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сразу несколько военных стали Героями России. А уж в глазах девушек выросли в былинных богатырей

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Причем литературная армия России в его представлении широка:

— Когда я говорю о литературе, я имею в виду всех наших творческих людей!.. В заключение скажу: в отличие от кровавого Рима наши народы, которые составляли единую цивилизацию от Дуная, от Карпат, от Немана к востоку, до Тихого океана, жили всегда не по принципу «разделяй и властвуй», а по принципу «объединяй и властвуй»! Мы понимаем, сколько трудов, сколько энергии, сколько нервов, Владимир Владимирович, вы уделяете сохранению нашей Родины, потому что народы... Никто не хочет, чтобы не было центральной власти! Когда появляется угроза цельности государства, единства Родины — в этот момент пробуждаются силы!..

Только один вопрос: где же вы тогда были 24 июня, литературные сыны России?! Почему не встали тогда на Оке?

Митрополит Евгений поделился сокровенным:

— Просьба: мое служение проходит на Урале, в Екатеринбурге... Люди приходят в наши храмы с тем, чтобы обратить свои молитвы к Богу, ставят свечи, пишут записочки — маленькие листочки бумаги, на которые записывают имена самых близких и дорогих людей. Их передают в алтарь для поминовения, и я как священнослужитель поминаю, выполняю эту просьбу. Приоткрою такой небольшой, но важный секрет: каждая вторая-третья записка... Люди вписывают туда имена двух людей. Это имя Святейшего патриарха Кирилла и имя, по-разному пишут, раба Божьего Владимира большими печатными буквами, или Владимира Владимировича, или просто президента...

Впрочем, я думаю, на этих словах на всякий случай приободрился и губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров.

И ведь если что — в 2024 году даже и переименовать ничего и никого в этих записочках не придется.

Когда слова у микрофона попросил еще один писатель, Андрей Геласимов, ставший заслуженным деятелем искусств России, я, признаться, приготовился к худшему. И правда, что за самонадеянность: всякий раз искренне верить, что худшее уже позади.

— Деятельность писателя до известной степени требует от него оставаться частным человеком: основная его работа выполняется в одиночестве. Однако результат этой работы порой оказывает влияние на самые широкие слои общества,— не стал скрывать и преуменьшать Андрей Геласимов.— И в этом свете литературный процесс несет колоссальную ответственность на себе!

Андрей Геласимов не скрывает, что теперь эта ответственность — и на нем.

— Книги, прочтенные нами в юности и в детстве, формируют наше мировоззрение на всю оставшуюся жизнь! — сообщил он.— Мы живем, мы принимаем решения, мы действуем, равняясь на тех героев, которых мы полюбили с детства, которым мы доверяем и с которыми мы разделяем их понимание добра и зла, справедливости и готовы восхищаться их личным мужеством, в конце концов.

Да, мы же знаем: «Щит и меч». Фильм и книга. Нужно ли напоминать лишний раз? Нет, не надо.

— Воздействие искусства на нас переоценить невозможно, а потому надо приложить все усилия, чтобы русская литература осталась той целеполагающей вселенной, какой она была всегда прежде, чтобы она продолжала формулировать и отстаивать вечные ценности человека, сохраняя традицию преемственности и передачу этих важнейших смыслов буквально из рук в руки,— Андрей Геласимов был в меру туманен, как и вся его проза, да и вся русская литература, и так же порывист и прерывист.— Разрыв подобной цепи, утрата связей меж поколениями были бы катастрофичны. Если, не дай бог, такое произойдет, будущее нам этого не простит!

В какой-то момент он, кажется, забыл текст из своей будущей книги, уже, наверное, воспоминаний (она бы ему этого не простила), потом молодец, вспомнил:

— Современная русская литература в силах создать смысловое ядро преемственности, нацеленной прежде всего на осознание читателем себя частью великой истории, судьбы и славного будущего России!

Ну что ж, можно и так, когда лучше согласиться, чем спорить. Зато ни разу лично не обратился.

Наградили доярку (Наталью Штреккер.— “Ъ”), и я подумал: ну почему всегда доярка? Есть же составительницы поездов. Асфальтоукладчицы, наконец. Шахтерки. Водолазки. Но каждый раз, чтобы подчеркнуть народность церемонии, награждают почему-то именно доярок.

После церемонии, когда разнесли шампанское, Владимир Винокур что-то говорил на ухо Владимиру Путину: «Попугают... Ну это не по-настоящему... Вы же бесстрашный...».

И, видимо, бессмертный.

Спускаясь затем по широкой лестнице, Владимир Винокур выступил сразу перед всеми журналистами:

— Видите, вот какая страна! Даже клоунов высшими наградами награждают! — поделился приготовленной репризой обладатель орденов «За заслуги перед Отечеством» всех степеней.

Интересно, кого он имел в виду.

Андрей Колесников