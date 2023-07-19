Россия — страна восторженностей

19 июля президент России Владимир Путин встретился с членами наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей» и участниками финала, а также суперфинала одноименного конкурса. Причем суперфиналом, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, стала, без сомнения, встреча в Екатерининском зале Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин понимал, что встреча в Екатерининском зале не рядовая

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости Владимир Путин понимал, что встреча в Екатерининском зале не рядовая

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Встреча планировалась в очном режиме, для этого в праздничном убранстве находился Екатерининский зал Кремля. Впрочем, большинство членов наблюдательного совета, такие как помощник президента Андрей Фурсенко, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и некоторые другие намерены были участвовать в проекте по видео-конференц-связи, так как в их планы, видимо, не входил недельный карантин, которым были охвачены более рядовые участники встречи.

Между тем накануне встречи все в один миг изменилось, и высшему командному составу тоже пришлось оказаться в Екатерининском зале. Может, и в самом деле на экранах телевизоров они смотрелись бы как-то вторично. А это все-таки были члены наблюдательного совета.

То есть можно констатировать, что режим посещения президента, в том числе и в Екатерининском зале Кремля, все-таки в последнее время меняется, и в лучшую сторону. То есть туда можно пройти и так, через тесты. А раньше было нельзя.

— Да,— вздыхал перед встречей глава «России — страны возможностей» Алексей Комиссаров,— кое-что переиграли, но все к лучшему, ведь правда?

Впрочем, это еще предстояло выяснить.

В глобальном проекте, о котором должна была идти речь на встрече, основное, как я понял,— самореализация его участников и достижение амбициозных, в том числе и карьерных целей.

Кристина Копотилова, методист в детском саду, предложила создать единый кадровый резерв, и господин Путин одобрил:

— Хорошая идея. Раньше у нас все через партийные органы было, все резервы двигались в советское время, а сейчас нам нужно создавать эти инструменты, движение по карьерной лестнице в самом добром, хорошем смысле этого слова.

То есть теперь все будет не через партийные органы, а напрямую через государство. Действительно, зачем тут слабое звено?

Следующая инициатива была повеселее. Анна Козлова (гейм-дизайнер.— “Ъ”) сообщила:

— На прошлогоднем набсовете самый юный программист России Саша Кравченко предложил создать масштабный конкурс для любителей видеоигр... Я увлеклась видеоиграми лет в десять, проходила квесты, развивающие логическое мышление, изучала сюжетные игры, которые прививали правильные моральные ценности. Современные видеоигры — это не «стрелялки», как кто-то до сих пор может считать, это произведения на стыке высоких технологий, искусства и образования... Кстати, я даже с мужем познакомилась благодаря играм, а наш сын научился бегло читать в пять лет во время прохождения правильных игр.

Ого, мы имели дело с семьей игроманов.

А эту заметку, похоже, должен был бы писать Федор Достоевский.

— Я с вами полностью согласен,— кивнул господин Путин.— Игра, то, чем вы занимаетесь,— это не игрушечное дело. Во-первых, это колоссальный бизнес, мы знаем это, многомиллиардный.

Да, Анна Козлова деликатно обошла стороной этот вопрос. Но очень хотела делать проект «Игры будущего».

— Игровая индустрия сегодня активно развивается,— добавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.— Она действительно обогнала уже индустрию кино и музыки! У нас, по данным ВЦИОМа, каждый четвертый россиянин регулярно играет в видеоигры — это 23% наших граждан. Конечно, вопрос: в какие игры мы играем?!

А если посчитать и тех, кто стыдливо умалчивает о своей страсти, то как раз примерно и получится население страны. Задача теперь в том, чтобы все они, как я понял, и приняли участие в «Играх будущего».

Тут слово дали Илье Штокману (бывшему заместителю мэра Нижнего Новгорода.— “Ъ”). И он два слова рассказал о себе. Речь у него была поставлена хорошо:

— Сначала у меня была вообще типовая история: школа, занятия борьбой, университет, закончил факультет вычислительной математики и кибернетики, пошел работать. Тут 1998 год — кризис. Решили с женой уехать из страны — уехали! За границей прошел путь от грузчика на пекарне до руководителя проектов в крупной IT-компании!

— Грузчика где? — переспросил президент.

Возможно, он имел в виду: в какой стране?

— На пекарне,— ответил Илья Штокман.

— Пекарня — это неплохо, не самое последнее место,— примирился с ответом господин Путин.— Когда я был студентом, подрабатывал. Мы грузили какие-то мешки на железнодорожной станции. Но мне это занятие не очень понравилось, честно говоря.

Где он только, оказывается, не подрабатывал.

— Нет, мы подносы из печки доставали,— пояснил Илья Штокман.

Но, видимо, на жизнь не хватало.

— 2004 год. Решил вернуться назад...— продолжил он.—Меня часто спрашивали, зачем я вернулся. Я всегда говорил, что я хочу жить в стране, в которой хочется жить, и все, что я делал и делаю, я делаю именно для этого.

А когда уезжал, видимо, не хотелось.

Но хорошо, что потом опять захотелось.

Главное, чтобы снова не расхотелось. Но, похоже, в России Илья Штокман теперь твердо стоит на ногах:

— Потихоньку бизнес был выстроен, процессы отлажены, но в 40 лет идти на пенсию, наверное, все-таки рано...— то есть он признался, что все-таки опять заскучал.— Тут началась новая история, история «Лидеров России» — конкурса, где можно сравнить себя с другими управленцами, конкурса, который действительно изменил всю мою жизнь. Я не прошел в финал первого сезона.

Но тут все опять и случилось:

— Мэром Нижнего Новгорода назначают человека, который тоже победил в конкурсе «Лидеры России», мы с ним там и познакомились, и он предложил мне пойти работать в администрацию! Даже не предложил, он дал мне вызов! Он сказал: ты часто говоришь, что нужно сделать то или другое или почему они этого не видят,— так пойди и сделай!

С одной стороны, таких в советское время называли «летун». А с другой — работал социальный лифт.

Так он стал первым заместителем мэра Нижнего Новгорода.

Но ведь и снова заерзал на своем месте:

— Было много идей и планов, но тут объявили мобилизацию! В субботу сидел на даче на скамейке, посмотрел вокруг, посмотрел на сына, который занимался какими-то своими, наверное, очень важными делами, и понял, что все, что происходит здесь,— конечно, это нужно и важно, но наше будущее, будущее страны сейчас решается там, на юге! Страна очень много времени делала что-то для нас, и тут в кои-то веки она попросила сделать что-то для нее. В понедельник я отказался от брони, во вторник ушел в армию, и вот уже девять месяцев мы находимся в ЛНР.

Меня интересовало, что же дальше. Ведь так долго продолжаться с Игорем Штокманом не может. И где мы увидим его вскоре?

— Илья, это удивительная, просто удивительная история, которую вы сейчас рассказали! — воскликнул президент.— Знаете, в ней как в каждом из нас, наверное,— но в вашей судьбе какая-то часть истории страны отражается! Это поиск страной своего места в жизни! И у вас то же самое!

Главное, чтобы эти поиски и у Ильи Штокмана, и у страны окончательно не затянулись.

— Кстати говоря, я так понимаю, что крупнейшее газовое месторождение на севере страны — Штокмановское,— не удержался господин Путин.

— К сожалению, не имею к нему отношения,— с самым искренним сожалением признался Илья Штокман.

— Да, не вашим именем оно названо,— согласился Владимир Путин,— но уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев.

Теперь уж точно и его, Ильи Штокмана, именем.

После такого-то.

Француженка Кристель Нэан объяснила, как заниматься независимой журналистикой. Она в 2016 году приехала на Донбасс:

— И я решила, что мне нужна какая-то платформа, чтобы публиковать свои статьи, свои видео. Я создала свой веб-сайт, называется «Донбасс Инсайдер». Пока я работала в «Донай», у нас была полная команда, сейчас я почти одна, чтобы все делать, и я увидела, что эффективность не такая. Я не одна в такой ситуации. Почти все западные журналисты, которые говорят правду, несмотря на риски и угрозы,— это все независимые журналисты, которые работают каждый по себе... И я видела, что это не самый эффективный вариант!

Правду легче говорить хором.

Все мы строили хорошую репутацию, а факт в том, что мы говорим правду, постоянно. Так что у нас сложились очень крепкие отношения с нашей аудиторией, которая знает, что если они читают наши статьи или смотрят наши репортажи, то все, что мы говорим, это правда.

Как же хорошо человеку, который знает, что все, что он говорит, и есть правда, в отличие от всего, что говорят все остальные. Просто даже зависть берет.

Француженка знает, что делать:

— Соединить всех журналистов в одну команду, чтобы все эти ребята, которые сейчас, как единичные пальцы, были в один кулак, который будет эффективнее, чтобы воевать с западной пропагандой! Потому что все эти журналисты с Запада!.. И мы знаем, как работает западная пропаганда и как эффективно с ней воевать!

Огнем и мечом, как известно.

— Вы знаете, такие люди, как вы, встречаются, но редко,— честно сказал Владимир Путин.— Более чем из восьми миллиардов человек на планете все-таки редко такие люди встречаются, как вы!

То есть, видимо, способные вырвать себя из зоны комфорта. Француженка, переехавшая на Донбасс, и правда редкое явление.

Алексей Комиссаров дал слово Ивану Сафронову. Вздрогнули ли вы, как вздрогнул я? Да нет, не тому.

Этот Иван Сафронов возглавляет департамент промышленности и торговли в правительстве Херсонской области. Имеется в виду, что есть чем торговать (и чем промышлять).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вечерняя встреча с членами правительства была посвящена развитию искусственного интеллекта, разговор о котором начался днем в Екатерининском зале. Михаил Мишустин , впрочем, до сих пор говорит по стационарному телефону

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вечерняя встреча с членами правительства была посвящена развитию искусственного интеллекта, разговор о котором начался днем в Екатерининском зале. Михаил Мишустин , впрочем, до сих пор говорит по стационарному телефону

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Егор Сечинский рассказывал президенту про «Цифровой прорыв» и IT-технологии и убеждал, что искусственный интеллект — лучше, чем о нем думают. Поскольку Егор Сечинский все время обращался к опыту «Сбера», то Герман Греф и получил в итоге вопрос от господина Путина:

— Герман Оскарович, искусственный интеллект вас заменит на посту председателя «Сбера»?

Надо отдать должное главе «Сбера», думал он не очень долго:

— Владимир Владимирович, надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет.

То есть себя он на своем посту все же, кажется, отстоял.

— Вы видите,— кивнул господин Путин,— с такими людьми прогресс невозможен. Все будет теперь тормозить.

Или не отстоял.

— Каждый год мы инвестируем в технологии искусственного интеллекта примерно сумму, равную миллиарду долларов. Получаем обратно от искусственного интеллекта в год примерно $3 млрд,— сообщил Герман Греф по просьбе президента.

Искусственный интеллект что-то щедр, по версии Германа Грефа. Впрочем, все как обычно зависит, видимо, от того, как считать. А искусственный интеллект и обсчитает — не заметишь.

— За этим будущее,— рассказал президент.— Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет: за этим абсолютное будущее! Это по степени важности для страны — для любой страны — не менее значимо, чем в свое время атомный или ракетный проект Советского Союза, который в середине 40-х и в 50-е годы осуществлялся.

Это было громкое заявление.

После этой встречи в том же Первом корпусе Кремля даже состоялась встреча по ВКС с членами правительства, посвященная развитию искусственного интеллекта. Речь Германа Грефа на нем была закрыта от публики.

Но не от искусственного интеллекта, конечно.

Андрей Колесников