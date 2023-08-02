Корейская перестраховочная компания Future Re планирует выйти на российский рынок

20 июля представитель корейской перестраховочной компании Future Re Син Чжун Чол встретился с некоторыми российскими страховыми фирмами. Как сообщил Всероссийский союз страховщиков (ВСС), Син Чжун Чол объявил о планах компаний выйти на российский рынок.

«Компания планирует расширение своего бизнеса и выход на российский страховой рынок. В связи с чем хотела бы установить деловые контакты с российскими страховыми компаниями—членами ВСС»,— говорится в пресс-релизе ВСС.

На встрече представитель Future Re Company предложил членам ВСС «свои перестраховочные емкости» для страхования имущества от чрезвычайных ситуаций, а также от морских и строительно-монтажных рисков. Представители российских страховых компаний, говорится в сообщении ВСС, договорились о дальнейшем сотрудничестве с Future Re Company.

Future Re Company предоставляет перестраховочные услуги в сферах морского транспорта, сельскохозяйственного производства, государственных проектов по строительству жилых домов. С 2022 года компания развивает использование инновационных технологий. Чистая прибыль компании за 2022 год составила более $900 тыс.