«Норникель» режет американские риски

«Норникель» продал трейдера своего металла на американском рынке Norilsk Nickel USA, покупателем выступила американская компания TMP Metals Group. Как сообщает «Норникель», TMP продолжит закупать российский металл. В мае Norilsk Nickel USA столкнулся с блокировкой банковских счетов, хотя «Норникель» не находится под санкциями, как и импорт российских никеля и палладия в США. Аналитики констатируют, что сделка направлена на минимизацию рисков в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

«Норникель» продал своего эксклюзивного дистрибутора в Северной Америке Norilsk Nickel USA компании TMP Metals Group, сообщила 6 июля российская компания. Оплата сделки была произведена наличными. В результате покупки TMP Metals Group, говорится в заявлении «Норникеля», станет одним из ведущих поставщиков металлов в Северной Америке, Латинской и Южной Америке.

Вице-президент «Норникеля» по продажам и сбыту Антон Берлин сказал, что компания рассматривает сделку как возможность оптимизировать наш глобальный дистрибуторский бизнес «и в то же время помочь наладить более устойчивый поток низкоуглеродных никеля и палладия для промышленных потребителей в регионе».

Доля американского рынка остается существенной в выручке «Норникеля». В первом квартале доля поставок на рынки Северной и Южной Америки увеличилась до 17% с 15% годом ранее.

«Наши традиционные рынки — рынки Европы и Америки — продолжают играть большую роль, но их значение снижается»,— говорил в мае вице-президент компании по работе с инвесторами и устойчивому развитию Владимир Жуков.

«Норникель» не находится под американскими санкциями, однако компания столкнулась с определенными проблемами в США. Fastmarkets сообщал, что в мае банковские партнеры Norilsk Nickel USA блокировали счета трейдера. Хотя до форс-мажора по договорам купли-продажи дело не дошло, действия банков заставили менеджмент российской компании задуматься о снижении рисков.

До сих пор западные страны избегали вводить санкции на основные экспортные металлы «Норникеля» — никель, палладий и платину.

При этом западные аналитики опасались, что Россия, со своей стороны, ограничит их экспорт, что приведет к росту мировых цен: по информации FT, Citigroup в марте предупреждала своих клиентов о таких рисках по алюминию, палладию и ядерному топливу.

Продажа дистрибутора в США может объясняться желанием компании минимизировать санкционные риски, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. С точки зрения рынка никеля на Северную и Южную Америку приходится около 5–6% мирового потребления, тогда как на Китай приходится около 60% мирового потребления никеля, еще 25% — на другие страны Азии. Доля Северной и Южной Америки в потреблении палладия более значительна — около 20%.

По мнению аналитика, США, скорее всего, не будут полностью отказываться от импорта российских металлов, поскольку «Норникель» контролирует около 40% мирового рынка палладия и является одним из крупнейших игроков на рынке премиального никеля. «Но исключать полностью сценарий отказа от российских металлов нельзя. В таком случае металлы будут перенаправлены на азиатские рынки»,— говорит он.

Евгений Зайнуллин