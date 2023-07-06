Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Норникель» режет американские риски

Компания избавилась от проблемного трейдера

«Норникель» продал трейдера своего металла на американском рынке Norilsk Nickel USA, покупателем выступила американская компания TMP Metals Group. Как сообщает «Норникель», TMP продолжит закупать российский металл. В мае Norilsk Nickel USA столкнулся с блокировкой банковских счетов, хотя «Норникель» не находится под санкциями, как и импорт российских никеля и палладия в США. Аналитики констатируют, что сделка направлена на минимизацию рисков в будущем.

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

«Норникель» продал своего эксклюзивного дистрибутора в Северной Америке Norilsk Nickel USA компании TMP Metals Group, сообщила 6 июля российская компания. Оплата сделки была произведена наличными. В результате покупки TMP Metals Group, говорится в заявлении «Норникеля», станет одним из ведущих поставщиков металлов в Северной Америке, Латинской и Южной Америке.

Вице-президент «Норникеля» по продажам и сбыту Антон Берлин сказал, что компания рассматривает сделку как возможность оптимизировать наш глобальный дистрибуторский бизнес «и в то же время помочь наладить более устойчивый поток низкоуглеродных никеля и палладия для промышленных потребителей в регионе».

Доля американского рынка остается существенной в выручке «Норникеля». В первом квартале доля поставок на рынки Северной и Южной Америки увеличилась до 17% с 15% годом ранее.

«Наши традиционные рынки — рынки Европы и Америки — продолжают играть большую роль, но их значение снижается»,— говорил в мае вице-президент компании по работе с инвесторами и устойчивому развитию Владимир Жуков.

«Норникель» не находится под американскими санкциями, однако компания столкнулась с определенными проблемами в США. Fastmarkets сообщал, что в мае банковские партнеры Norilsk Nickel USA блокировали счета трейдера. Хотя до форс-мажора по договорам купли-продажи дело не дошло, действия банков заставили менеджмент российской компании задуматься о снижении рисков.

До сих пор западные страны избегали вводить санкции на основные экспортные металлы «Норникеля» — никель, палладий и платину.

При этом западные аналитики опасались, что Россия, со своей стороны, ограничит их экспорт, что приведет к росту мировых цен: по информации FT, Citigroup в марте предупреждала своих клиентов о таких рисках по алюминию, палладию и ядерному топливу.

«Норникель» столкнулся с отказами европейских клиентов от закупок

Продажа дистрибутора в США может объясняться желанием компании минимизировать санкционные риски, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. С точки зрения рынка никеля на Северную и Южную Америку приходится около 5–6% мирового потребления, тогда как на Китай приходится около 60% мирового потребления никеля, еще 25% — на другие страны Азии. Доля Северной и Южной Америки в потреблении палладия более значительна — около 20%.

По мнению аналитика, США, скорее всего, не будут полностью отказываться от импорта российских металлов, поскольку «Норникель» контролирует около 40% мирового рынка палладия и является одним из крупнейших игроков на рынке премиального никеля. «Но исключать полностью сценарий отказа от российских металлов нельзя. В таком случае металлы будут перенаправлены на азиатские рынки»,— говорит он.

Евгений Зайнуллин

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...