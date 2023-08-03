Инвесторы в тепличных условиях

На российский цветочный рынок может выйти новый инвестор. Структура, которая может быть связана с семьей бывшего главы «Стройтрансгаза» Михаила Хряпова, выкупила у «Траста» долги обанкротившегося производителя роз «РоузХилл» с опционом на 50% компании. На рынке цветов высока доля импорта, но девальвация рубля облегчает конкуренцию местным производителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Банк непрофильных активов «Траст» продал права требования к оператору цветочного комплекса АО «РоузХилл», рассказали два источника “Ъ” и подтвердили в «Трасте». Права требования на 6 млрд руб. к «РоузХилл», на 594 млн руб. к физлицам и опцион на 50% акций компании приобрело АО «Атерра», уточнили в банке. Там добавили, что сделка была прямой, что позволило завершить продажу в короткий срок, а цена оказалась не ниже установленной ранее на торгах. В мае 2023 года права требования выставлялись на аукцион с минимальной ценой 945 млн руб., но заявок не поступило.

«РоузХилл» выращивает розы в тепличном комплексе площадью 14,1 га в Калужской области. Актив входил в ГК МИАК, бенефициаром которой считается Гарегин Гевондян — бывший руководитель ассоциации «Союзконтракт-Табак» (занималась дистрибуцией болгарских сигарет в РФ) и экс-партнер владельца девелоперской группы NBM Михаила Бабеля. Председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов говорит, что «РоузХилл» может выпускать около 120 тыс. роз в день, но сегодня, скорее всего, работает с небольшой загрузкой.

Долг «РоузХилл» перед «Трастом» образовался из-за кредитного соглашения с МДМ-банком, который в 2016 году объединился с Бинбанком, а в 2017 году ЦБ объявил о санации Бинбанка, чьи активы затем перешли в «Траст». В 2020 году «Траст» подал в Арбитражный суд Калужской области заявление о признании «РоузХилл» банкротом, а годом позже в компании было введено конкурсное производство.

По данным ЕГРЮЛ, единственное АО «Атерра» зарегистрировано в Тверской области. В пояснениях к отчетности общества за 2022 год бенефициаром с долей 43,75% названа Наталия Хряпова. В СМИ ее называли супругой Михаила Хряпова, бывшего гендиректора одной из крупнейших строительных компаний в РФ «Стройтрансгаз». Господин Хряпов и принадлежащее ему ООО «БИТ-Сервер» в отчетности «Атерры» указаны кредиторами. По указанной в ЕГРЮЛ «Атерры» электронной почте “Ъ” не ответили. В деле о банкротстве «РоузХилл» уже есть заявление «Атерры» от 2 августа о процессуальном правопреемстве.

Юрист арбитражной практики Stonebridge Legal Борис Глушенков не исключает, что покупатель, скорее всего, заинтересован в сохранении бизнеса «РоузХилл» за собой, учитывая покупку опциона и прав требований. Партнер ProLegals Елена Кравцова считает вероятным сценарием попытку забрать актив на торгах в рамках банкротства. Нельзя исключать и возможность мирового соглашения, но это потребует урегулирования требований иных кредиторов, добавляет она. Последнее, по словам старшего юриста по проектам в области банкротства VEGAS LEX Валерии Тихоновой, может предусматривать лояльные сроки погашения требований или дисконт по долгу.

В Россельхозбанке (РСХБ) емкость всего российского рынка цветов оценивают в 2 млрд штук, а оборот — более чем в 200 млрд руб. в год. Как отмечается в обзоре банка, около 80% рынка срезанных цветов РФ в последние годы формировал импорт. До 2023 года основными поставщиками были Нидерланды, Эквадор, Белоруссия, теперь возможен рост импорта из Турции, Армении и Китая. В 2022 году, по данным РСХБ, сбор свежих срезанных цветов в России вырос на 18% год к году, до около 400 млн штук.

По словам Алексея Антипова, сокращение спроса на цветы в ЕС и на Украине приводит к перенаправлению дополнительных объемов в РФ, что давит на местных производителей, зато девальвация рубля и удорожание топлива дают ценовое преимущество локальным игрокам. Он добавляет, что к санкциям на ввоз посадочного материала цветоводы в целом адаптировались, а бизнес в основном осложняется из-за роста цен на электроэнергию.

Анатолий Костырев, Анна Занина