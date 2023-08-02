Переписка по делу

Скандал произошел в судебном процессе по делу бывшего министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова, который обвиняется в превышении полномочий при строительстве метрополитена. По ходатайству прокуратуры экс-чиновнику изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Основанием послужило нарушение им установленных для него судом ограничений, в частности запрета на получение и отправление корреспонденции. Экс-министр написал письмо другому фигуранту дела, бывшему главе правительства края Юрию Лапшину. В нем он рассказал о показаниях, которые дал следствию на бывшего руководителя, утверждая, что соглашение о сотрудничестве заключил «под воздействием» силовиков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство транспорта Красноярского края Фото: Министерство транспорта Красноярского края

Бывшего министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова, которого судят за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы), вернули в СИЗО. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Ходатайство с просьбой отправить бывшего чиновника в тюремную камеру заявил гособвинитель. Свое прошение прокурор мотивировал тем, что Константин Димитров нарушил условия домашнего ареста, которые установил для обвиняемого суд еще на стадии следствия. Помимо прочих ограничений, экс-чиновнику было запрещено пользоваться средствами связи, получать и направлять корреспонденцию. По сведениям прокуратуры, в нарушение запрета на переписку Константин Димитров отправил письмо бывшему председателю правительства Красноярского края Юрию Лапшину. В послании экс-министр поведал ему о показаниях, которые он дал по поводу причастности Юрия Лапшина к совершению преступления. Из письма также следовало, что экс-глава регионального минтранса якобы заключил соглашение о сотрудничестве «под воздействием» силовиков.

В судебном заседании бывший министр не отрицал, что послание было написано им, добавив, что на тот момент он ощущал «псевдовину» перед Юрием Лапшиным, которого считает «руководителем с большой буквы». «Необходимо было, так скажем, объясниться. От фактов, которые я указал в досудебном соглашении в отношении Лапшина, я не отказываюсь»,— сказал бывший чиновник и попросил оставить его под домашним арестом. Председательствующий в процессе судья Станислав Бузук удовлетворил ходатайство прокуратуры и вынес постановление о заключении экс-министра под стражу.

Кроме того, по прошению прокуратуры суд прекратил особый (упрощенный) порядок рассмотрения дела в отношении бывшего регионального министра. При особом порядке судопроизводства чиновник, заключивший сделку со следствием, мог рассчитывать на благосклонность суда: наказание в этом случае составляет не более половины от максимального срока по инкриминируемой статье УК.

«Исходя из содержания данного документа (письма экс-министра.— „Ъ“) возникли сомнения в добровольности досудебного соглашения и искренности показаний, данных на предварительном следствии»,— мотивировала свое прошение гособвинитель Снежана Кейдан. В надзорном ведомстве отметили, что рассмотрение дела экс-министра продолжится в общем порядке судебного разбирательства, но уже без применения льготных правил назначения наказания. После судебного заседания экс-чиновника отправили в СИЗО, где он уже находился в июле–октябре 2022 года, пока не пошел на сделку со следствием.

Летом прошлого года стало известно о выявленных силовиками финансовых нарушениях при строительстве красноярской подземки. Следственные органы возбудили ряд уголовных дел, под следствием оказались трое чиновников различного уровня — председатель правительства региона Юрий Лапшин, который ушел в отставку в апреле 2023 года, экс-министр транспорта Константин Димитров, бывший руководитель транспортного управления края Константин Мандров. Им вменили в вину превышение должностных полномочий. Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъ­явили Олегу Митволю — бывшему замглавы Росприроднадзора, ныне председателю совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий («КрасноярскТИСИЗ»). Эта компания занималась проектированием красноярского метрополитена. Следствие считает, что на основании актов выполненных работ, подписание которых якобы обеспечили чиновники, из федерального бюджета подрядчику было необоснованно перечислено 742 млн руб.

Константин Воронов