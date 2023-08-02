Мэрию оставили без автодрома

Верховный суд РФ оставил в силе решения нижестоящих инстанций, отказавших администрации Краснодара в возврате земельного участка площадью 152 тыс. кв. м, выделенного спортивной федерации под автодром «Белая стрела». Руководители федерации передали землю третьим лицам в качестве залога по договору займа, было возбуждено уголовное дело (ущерб — 256 млн руб.), которое было закрыто по истечению сроков давности. Суды сочли, что участок выбыл из собственности мэрии на возмездной основе, в заблуждение администрацию никто не вводил, поэтому иск не подлежит удовлетворению. Юристы считают, что мэрия сама виновата в пропуске сроков исковой давности.



Руководители Федерации технических видов спорта получили участок без торгов за 31 млн руб., а уступили его третьим лицам в качестве обеспечения по займу — за 287 млн руб.

Фото: Эковахта по Северному Кавказу

Верховный суд РФ оставил без изменения решения нижестоящих инстанций, согласно которым администрации Краснодара отказано вернуть в собственность земельный участок на Парусной улице, 24. Площадь территории — 152 тыс. кв. м.

В материалах дела сообщается, что в 2008 году земля была предоставлена в аренду для размещения зданий и сооружений спортивного комплекса Краснодарской городской общественной организации «Федерация технических видов спорта». Позже федерация получила разрешение для строительства на участке спорткомплекса, а также четырех мини-гостиниц.

В 2011 году между департаментом имущественных отношений Краснодарского края и федерацией был заключен договор купли-продажи участка. На выделенной территории предполагалось построить автодром «Белая стрела» для скоростных заездов. В декабре 2012 года земельный участок был разделен на две части площадью 5,4 тыс. кв. м и 152 тыс. кв. м соответственно. На меньшем участке в 2014 году были построены четыре двухэтажных многоквартирных дома.

Больший участок федерация передала в собственность ЗАО «Строй Интернешнл» в счет погашения задолженности по договору займа. Для покупки участка федерация в 2012 году заключила договор займа с обществом, а в качестве обеспечения возврата денег были заложены трасса дрэг-рейсинга площадью 27,1 тыс. кв. м и право аренды самого земельного участка.

«Общественная организация имела право в силу закона самостоятельно распоряжаться принадлежащим ему имуществом, в том числе и земельным участком»,— говорится в решении суда.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Строй Интернешнл» зарегистрировано в 1992 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректор компании — Артур Аванесян. Выручка в 2022 году составила 16,1 млн руб., прибыль — 9,8 млн руб.

В 2019 году в отношении президента Федерации спорта Александра Анпольского и его заместителей было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Причиненный государству ущерб оценили в 256 млн руб. По данным следствия, в 2012 году фигуранты дела приобрели земельный участок по заниженной стоимости без торгов (за 31 млн руб. при рыночной цене 287 млн руб.) путем имитации деятельности федерации. На самом деле, как полагали следователи, фигуранты намеревались продать участок по более высокой стоимости третьим лицам.

Ленинский районный суд Краснодара в 2020 году прекратил уголовное дело по истечении срока давности, а затем оно было переквалифицировано на более мягкую статью — «Причинение имущественного ущерба».

По мнению мэрии Краснодара, поскольку договор аренды первоначального земельного участка, а также последующий его выкуп являются мнимой сделкой, все последующие сделки по отчуждению земли являются недействительными.

«Доказательств фактического владения участком материалы дела не содержат. Поскольку спорным земельным участком администрация не владеет, а иску об истребовании имущества из чужого незаконного владения надлежит отказать»,— говорится в решении суда.

Адвокат Александр Валявский отмечает, что истец поздно обратился в суд и пропустил сроки исковой давности, что вызывает вопросы. «Почему не возражали, когда выдавалось разрешение на строительство объектов недвижимости и ввод их в эксплуатацию? Почему не возражали против выкупа земельного участка? Налицо явная неразбериха в органах государственной власти»,— прокомментировал юрист.

Ранее со схожими требованиями в суд обращался департамент имущественных отношений края, просил признать недействительным договор купли-продажи, на основании которого участок выбыл из собственности администрации. В 2021 году суды также отказали в удовлетворении заявленных требований.

Как комментирует управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева, учитывая наличие вступивших в законную силу судебных актов, подтверждающих необоснованность требований в отношении спорного земельного участка, вероятно, администрации Краснодара не удастся истребовать землю из собственности застройщика.

Тат Гаспарян