Росстат сообщил о росте средней реальной зарплаты во втором квартале на 6%

С январь по май 2023 года реальный размер средней заработной платы вырос на 6,0% в годовом сравнении, следует из доклада Росстата. Рост реального размера зарплаты (с поправкой на инфляцию) в мае составил 13,3% в годовом выражении, в апреле — 10,4%, в марте — 2,7%, в феврале — 2,0%, в январе — 0,6%, следует из доклада ведомства.

Среднемесячная зарплата в номинальном выражении в мае 2023 года составила 72 851 руб. По сравнению с маем 2022 года рост составил 16,1%, следует из данных статистической службы.

Минэкономики ожидает, что в 2023 году рост реальной зарплаты составит 5,4%, в 2024-м и 2025-м — по 2,8%. Ведомство считает, что на рост реальной зарплаты повлияют замедление инфляции, низкая безработица и конкуренция работодателей за рабочую силу.

Эрдни Кагалтынов