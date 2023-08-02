Дело на полмиллиарда

Как стало известно «Ъ-Юг», с руководителя компании «Ростов-ЦентрСтрой» Николая Коробченко могут взыскать 574 млн руб. в пользу участников долевого строительства двадцатиэтажного дома на пр. Стачки, 183 в Ростове. Соответствующее требование в арбитражный суд заявил «Фонд развития территорий», который представляет интересы дольщиков недостроенной многоэтажки. Ранее Николай Коробченко из-за этой стройки стал фигурантом уголовного дела и получил срок.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.google.ru Фото: www.google.ru

«Фонд развития территорий» обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о взыскании 574 млн руб. убытков с владельца АО «Ростов-ЦентрСтрой» Николая Коробченко. Требование заявлено в рамках арбитражного дела о банкротстве АО (было признано несостоятельным в 2021 году).

Как следует из заявления, основанием для финансовых претензий к Николаю Коробченко стал приговор Октябрьского райсуда Ростова, в соответствии с которым он был признан виновным в привлечении денежных средств граждан с нарушением закона о долевом строительстве при возведении многоэтажки на пр. Стачки, 183 в Ростове. По итогам процесса суд оставил за «Фондом развития территорий» (он выступал от имени потерпевших) право на взыскание с осужденного застройщика имущественного вреда, причиненного преступлением.

Потерпевшими от действий Николая Коробченко были признаны порядка 70 дольщиков жилого дома на пр. Стачки.

По данным правоохранительных органов, застройщик в период 2009-2018 годов, являясь руководителем «Ростов-ЦентрСтроя», заключал с гражданами договоры об участии в долевом строительстве многоэтажки. Однако в указанные в договорах сроки дом построен не был.

Николая Коробченко задержали в 2019 году по подозрению в хищении средств дольщиков путем обмана и в злоупотреблении доверием. В ходе расследования дела правоохранительные органы пришли к выводу, что Николай Коробченко собирал средства с дольщиков дома на пр. Стачки, 183, «с умыслом на хищение», заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по предоставлению квартир.

В 2021 году уголовное дело Николая Коробченко было передано в Октябрьский райсуд с обвинением в мошенничестве в особо крупном размере (предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы). Однако по ходу процесса суд переквалифицировал инкриминируемые ему деяния и признал виновным в привлечении денежных средств граждан с нарушением закона об участии в долевом строительстве. В итоге Николай Коробченко был приговорен к лишению свободы на один год и четыре месяца с отбыванием в колонии-поселении. При этом суд постановил считать срок фактически отбытым с учетом нахождения осужденного под домашним арестом во время следствия и судебного процесса.

Николай Коробченко свою вину не признал. Как он пояснил правоохранительным органам, дом на пр. Стачки, 183 начинали строить прежние учредители компании «Ростов-ЦентрСтрой» еще в 2005 году. По словам предпринимателя, строительство объекта велось низкими темпами, а в 2008 году и вовсе было остановлено из-за отсутствия финансирования. Дом стал «проблемным», и в 2009 году по просьбе администрации Ростова господин Коробченко согласился его достроить, выкупив 100-процентную долю в ЗАО «Ростов-ЦентрСтрой». По словам застройщика, работы велись на деньги дольщиков, целевое использование их денежных средств подтверждается документами прихода и расхода бухгалтерских документов, утверждает застройщик. Также, по его словам, он тратил свои личные деньги и привлекал банковские кредиты. Однако в 2014 году компания не смогла договориться с банком о кредитовании на приемлемых условиях и реализация проекта застопорилась, в связи с чем дом остался недостроенным.

Вадим Водолазов