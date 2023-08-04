Дайте дышать — 5

В конце июля Минпромторг РФ организовал встречу представителей НКО и врачебного сообщества с отечественными производителями медтехники, чиновниками Минздрава, Минобороны и Федерального медико-биологического агентства. На встрече объявили, что готовящийся запрет на госзакупки импортных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) не распространится на приборы для домашнего использования. Импортозамещать будут только стационарные ИВЛ в больницах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инна Кравченко

Фото: Из личного архива Инны Кравченко. Инна Кравченко

Фото: Из личного архива Инны Кравченко.

Встреча как будто решила самую острую проблему проекта постановления правительства №139471, разработанного Минпромторгом,— закупки домашних аппаратов ИВЛ, которые отечественные производители медицинской техники не умеют делать, продолжатся за госсчет. «Аппараты для домашней вентиляции не попадут в перечень запрета [на госзакупки]»,— отмечается в пресс-релизе Минпромторга. По данным министерства, стационарные аппараты ИВЛ выпускаются семью отечественными производителями. Компании «Тритон-Электроникс», «Уральский приборостроительный завод», «Аксион», «ТМТ», «Диксион» — полностью российские. Компания «Хирана+» — российско-словацкая. В пресс-релизе упоминается еще российское предприятие «Медплант», но оно торгует как раз портативными ИВЛ, которые не импортозаместят. Заместить зарубежные приборы сегодня можно 24 видами российских ИВЛ. Ко многим аппаратам у врачей-реаниматологов есть серьезные претензии.

Однако Минпромторг объясняет необходимость импортозамещения тем, что для импортной техники нельзя будет достать запасных частей и расходных материалов. «Существуют риски приостановки поставок иностранной продукции недружественными странами»,— сказал на встрече первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. Сведения замминистра расходятся со сведениями реаниматологов, которые на условиях анонимности согласились прокомментировать Русфонду проблему

По словам врачей, иностранные производители медтехники, в частности приборов ИВЛ, пока остаются работать на российском рынке, продолжают продавать и аппараты ИВЛ, и расходники, обслуживают и ремонтируют свою технику. Те компании, которые хотели уйти с российского рынка, уже ушли.

Расходники к иностранным стационарным ИВЛ, массово закупленным в пандемию для государственных клиник федеральными, региональными властями и НКО, сейчас закупает государство. Эти аппараты еще не выработали свой срок. При хорошем обращении они могут работать еще с десяток лет. Но импортозамещение коснется и запчастей, и расходников. Приборы придется списать или обслуживать и ремонтировать их на благотворительные деньги. Вопрос: в каком объеме НКО смогут приобретать расходники для ИВЛ во все государственные клиники? Получится ли у благотворителей закрыть дыры государственного здравоохранения во всех регионах? Спасти всех недышащих и едва дышащих пациентов?

Но это не все. Принято думать, что в клиниках используются стационарные ИВЛ, а дома — переносные. Это кажется логичным читателям, журналистам, даже руководителям профильных НКО — да и Минпромторгу, судя по его пресс-релизу. Смысл в этом есть. Большой аппарат — такой комод с электроникой, с большим монитором, на колесиках — для больницы. Маленький, размером с сумку,— для дома. Но практика опрошенных нами врачей и практика Русфонда, закупавшего и большие, и маленькие ИВЛ, говорит другое. Портативные ИВЛ часто используются в стационарах. Стационарные иногда выдают пациентам на дом. Пресс-релиз Минпромторга оставляет множество вопросов, например, будут ли закупаться портативные ИВЛ только пациентам домой или и для машин скорой помощи тоже. Ответы мы узнаем, только прочтя доработанный проект постановления.

А может, и не узнаем, пока постановление не вступит в силу. В аккредитации на встречу врачей, НКО, чиновников и производителей медицинской техники журналистам Русфонда отказали — сказали, что хотят «максимально открытого диалога», без участия СМИ. Судя по пресс-релизу, в процессе «максимально открытого диалога» многие животрепещущие вопросы не были заданы или если были заданы, то не были учтены.

Инна Кравченко, специально для Русфонда